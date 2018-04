Crisi idrica in Sicilia | i fondi stanziati dall’Ue rischiano di tornare al mittente

Istat - Crisi idrica 2017 eccezionale : ANSA, - ROMA, 22 MAR - Il 2017 è stato un anno con "un' eccezionale carenza di risorse idriche disponibili, soprattutto in alcune zone del Paese". Così l' Istat in occasione della Giornata mondiale dell'...

Istat : Crisi idrica 2017 - grave carenza : 13.25 Nel 2017 c'è stata una grave carenza di risorse disponibili in certe zone del Paese, rileva l' Istat nella giornata mondiale dell'acqua. Le portate medie dei 4 bacini idrografici principali (Po, Adige, Arno e Tevere) sono ridotte di quasi il 40% rispetto alla media del trentennio 19812010. In 342Comuni dove risiedono 1,4mln di abitanti è assente il servizio di depurazione delle acque reflue urbane, segnala l' Istat .

Crisi idrica - Musumeci rilancia l'ipotesi dei dissalatori : 'Il ricorso ai dissalatori è una delle ipotesi' in campo per fare fronte all'emergenza idrica , perché 'l'acqua bisogna pure portarla nei centri abitati e nelle aree irrigue a colture intensive'. Lo ha ...

Acqua : Musumeci presenta all’Ars iniziative per Crisi idrica : Palermo, 21 feb. (Adnkronos) – La realizzazione del by pass sull’acquedotto di Scillato, il ripristino della condotta di Presidiana, l’impianto di dissalatori, l’utilizzo di pozzi privati già resi disponibili da privati ad Amap e l’eventuale utilizzo di nuovi pozzi in prossimità delle condotte di adduzione. Sono queste le iniziative individuate dal governo Musumeci per far fronte alla crisi idrica del palermitano. ...