Cracco Confidential | un Carlo umano | troppo umano

Cracco Confidential - le dichiarazioni in conferenza stampa : "Basta tv per il prossimo anno" : Carlo Cracco, per la prima volta, si racconterà al pubblico televisivo come non aveva mai fatto prima. Questo è Cracco Confidential, il docu-film in onda mercoledì 18 aprile alle ore 21:25 su Nove (diretto da Marco Salom, scritto da Donato Dallavalle e prodotto da Ruvido Produzioni e Cracco Investimenti). Sarà un lungo viaggio all'interno della vita professionale e privata dello chef stellato, tra i lavori per l'apertura del ristorante in ...

