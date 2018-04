Cosmo in concerto al Beat Festival di Empoli

Il concerto di Cosmo è il rinascimento del dancefloor : Quando nel 1996 Sir J rappava “che figata di serata” Cosmo aveva 14 anni. Per gli amici era ancora quel Marco che qualche anno dopo avrebbe formato i Drink To Me per affacciarsi sulla scena indie rock torinese. A cavallo tra i due millenni, “L’ultimo della sera” di Sir J diventa un piccolo cult e sono ancora molte le serate in cui si accendono le luci con quella canzone. Il concetto di festa, fin troppo abusato, deve stare veramente a cuore a ...