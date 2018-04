Contraffazione | maxi sequestro gdf Como | 25 mln in falsi Yves Saint Laurent 2

meteoweb.eu

(Di giovedì 19 aprile 2018) (AdnKronos) – La gdf ha ricostruito il giro di denaro e di prodotti. I beni contraffatti passavano da un’azienda di Lonate Ceppino (Varese) per l’apposizione delle etichette. Ma prima ancora, a fare le commissioni era una società argentina, con sede in Buenos Aires, che fingeva di essere licenziataria del marchio francese. Quest’ultima ha commissionato la produzione di 231.450 capi a una società con sede a Milano che, in qualità di intermediario, ha trasmesso l’ordine di acquisto e le etichette alle imprese comasche. Queste, dopo aver reperito i prodotti (sciarpe, cravatte e pochette) in Cina, li hanno consegnati a due imprese con sede a Fenegrò e Lonate Ceppino per le operazioni di ricamo ed etichettatura. Da quanto accertato, nel periodo dal 2015 al 2017, sono statificati circa 800.000 capi d’abbigliamento alcuni dei quali destinati al ...