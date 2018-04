Consultazioni | Salvini | Segnali da M5s Di Maio | Governo solo con Lega

Consultazioni - Di Maio : "No ad un governo con Salvini e Berlusconi" : Il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio ha parlato al termine delle Consultazioni con la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, titolare dell'incarico esplorativo affidatole martedì dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il leader della Lega Matteo Salvini aveva anticipato aperture da parte di M5S, facendo immaginare una fine dello stallo in corso ormai da settimane, ma questo colpo di scena non c'è ...

Consultazioni - Salvini : "Segnali di novità dal M5S" : Matteo Salvini, leader della Lega, ha parlato al termine delle Consultazioni del centrodestra con Elisabetta Casellati, titolare di un incarico esplorativo da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A differenza dell’alleato Silvio Berlusconi, che ha preferito non rilasciare dichiarazioni, Salvini è stato assai prodigo con i giornalisti presenti: “Confidiamo che il secondo partito superi i veti e accetti finalmente di sedersi ...

Governo - Consultazioni Casellati – Diretta – Salvini : “Accordo con il M5s è fare partire il dialogo sulle cose da fare” : E’ il giorno del secondo giro di consultazioni della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, incaricata del mandato esplorativo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella di verificare un’eventuale maggioranza da comporre tra i partiti di centrodestra e i Cinquestelle. La presidente Casellati andrà domani al Quirinale a riferire gli esiti dei colloqui al capo dello Stato. Le premesse non sembrano positive: ...

Governo - Consultazioni Casellati – Diretta – Salvini : “M5s parli di programmi e non di posti. Ma ci sono segnali di novità” : E’ il giorno del secondo giro di consultazioni della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, incaricata del mandato esplorativo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella di verificare un’eventuale maggioranza da comporre tra i partiti di centrodestra e i Cinquestelle. La presidente Casellati andrà domani al Quirinale a riferire gli esiti dei colloqui. Alle 14,30 la seconda carica dello Stato ha ricevuto la ...

Governo - secondo giro di Consultazioni per Casellati. Salvini insiste : “Il M5S tolga il veto su Berlusconi” : Il centrodestra si è presentato unito, alle 14.30 a palazzo Giustiniani, per il secondo giro di consultazioni, una risposta a Luigi Di Maio che ieri lo aveva bollato come un «artifizio elettorale». Dopo l’incontro, che è durato poco meno di un’ora, ha parlato Matteo Salvini, con Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi silenti al suo fianco. Il segretari...

Consultazioni Casellati : Centrodestra unito - poi M5s/ Salta Salvini-Di Maio? Fico esploratore per 5Stelle-Pd : Casellati, nuovo giro di Consultazioni a Palazzo Giustiniani: Centrodestra unito poi M5s. Se Salta accordo Salvini-Di Maio, mossa Mattarella: Fico esploratore per sondare 5Stelle con Pd(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 12:15:00 GMT)