Consultazioni | Salvini | ' Confidiamo che M5s superi politica dei no'

Consultazioni - niente show di Berlusconi. Resta defilato - silenzioso e composto alle spalle di Salvini : Silvio Berlusconi ci riprova. Dopo l’exploit della volta precedente al Quirinale, in cui il leader di Forza Italia ha “rubato” la scena a Matteo Salvini, in questa seconda apparizione con gli altri leader della coalizione del centro destra, una formazione politica in cui i vari big prendono le misure, stavolta si è mostrato volutamente defilato. L'articolo Consultazioni, niente show di Berlusconi. Resta defilato, silenzioso ...

Consultazioni - Casellati : al via il secondo giro di colloqui | Salvini : 'Si parli di temi e non di posti' : "Speriamo che si superi la politica del no, che cadano i veti e si parli dei temi che interessano il Paese e non di poltrone", ha detto Matteo Salvini. 15:48 Meloni: "Pd-M5s non terrebbe conto della ...

Consultazioni - Salvini : M5S venga al tavolo senza veti. Improbabile governo con chi ha perso : A palazzo Giustiniani Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. "Nutriamo la fondata speranza che si riesca finalmente a superare la politica del no che in molti hanno portato avanti fino a oggi", ha detto al termine delle Consultazioni con la Casellati, Matteo Salvini.

Governo - Consultazioni Casellati – Diretta – Salvini : “M5s parli di programmi e non di posti. Ma ci sono segnali di novità” : E’ il giorno del secondo giro di consultazioni della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, incaricata del mandato esplorativo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella di verificare un’eventuale maggioranza da comporre tra i partiti di centrodestra e i Cinquestelle. La presidente Casellati andrà domani al Quirinale a riferire gli esiti dei colloqui. Alle 14,30 la seconda carica dello Stato ha ricevuto la ...

Governo - secondo giro di Consultazioni per Casellati. Salvini insiste : “Il M5S tolga il veto su Berlusconi” : Il centrodestra si è presentato unito, alle 14.30 a palazzo Giustiniani, per il secondo giro di consultazioni, una risposta a Luigi Di Maio che ieri lo aveva bollato come un «artifizio elettorale». Dopo l’incontro, che è durato poco meno di un’ora, ha parlato Matteo Salvini, con Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi silenti al suo fianco. Il segretari...

Consultazioni - centrodestra unito da Casellati Parla Salvini Diretta video : A palazzo Giustiniani secondo giro di incontri con i partiti, come da mandato esplorativo che le è stato conferito dal capo dello Stato

Consultazioni Casellati : Centrodestra unito - poi M5s/ Salta Salvini-Di Maio? Fico esploratore per 5Stelle-Pd : Casellati, nuovo giro di Consultazioni a Palazzo Giustiniani: Centrodestra unito poi M5s. Se Salta accordo Salvini-Di Maio, mossa Mattarella: Fico esploratore per sondare 5Stelle con Pd(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 12:15:00 GMT)

Consultazioni - ultimatum Di Maio : «Il veto su Berlusconi resta - Salvini decida entro la settimana» : Due giorni di incarico a Casellati per verificare l'ipotesi di governo M5S-centrodestra. Il leader della Lega non si presenta: «Ho un volo per Catania». Berlusconi: «Uniti, la nostra coalizione non è artificiale». Verso un secondo giro di Consultazioni giovedì

Consultazioni della Presidente Casellati : <br>Ultimatum di Di Maio a Salvini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA PAGINAOre 20:30 - Terminato l'incontro anche con la delegazione di Fratelli d'Italia. A prendere la parola è stata la Meloni, che ha ribadito gli stessi problemi ben noti a tutti. La leader di Fdl ha ribadito di voler dialogare con altri - nel particolare il Movimento 5 Stelle - ma di non voler tradire il mandato degli elettori, che hanno votato per un centrodestra unito. Domani la Presidente Casellati vorrebbe ...

Consultazioni Casellati : ultimatum Di Maio a Salvini/ Governo : nodo Forza Italia - Berlusconi : "Mai posto veti" : Governo, Mattarella dà mandato esplorativo a Casellati: "Presidente del Senato cerchi maggioranza tra M5s e Centrodestra entro venerdì". Oggi al via le Consultazioni: le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 21:29:00 GMT)

Mandato a Casellati. Prime Consultazioni a vuoto. Di Maio rinnova l'aut-aut - ma Salvini non molla Berlusconi : Politica Governo, il Mandato a Casellati. Ecco chi è la fedelissima di Berlusconi scelta da Mattarella di CARMINE SAVIANO

Casellati - a vuoto il primo round di Consultazioni. Di Maio : mai con Berlusconi. Salvini : faccia un passo di lato : A vuoto il primo giro di consultazioni di Elisabetta Alberti Casellati. Tutti i protagonisti restano sulle loro posizioni e tra M5S e Lega sono già scintille. Si va verso...

Consultazioni Casellati : Di Maio a Salvini : 'Decidi entro la settimana'. Il leader della Lega : 'basta veti' : Nessun passo avanti negli incontri di oggi a Palazzo Giustiziani. Domani nuovo giro di Consultazioni. Berlusconi: 'mai posto veti nei confronti di nessuno, abbiamo le nostre idee su come risolvere la ...