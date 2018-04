Consultazioni | Di Maio | No ad un governo con Berlusconi

Governo - Di Maio “dialogo Lega - no Berlusconi”/ Salvini “Cdx unito - M5s vuole Pd”. Ko Consultazioni Casellati : Governo, fallite consultazioni Casellati: Di Maio, "dialogo solo con Lega o Pd, no Berlusconi"; Salvini "Centrodestra unito, M5s sembra voler andare con i dem"(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 21:04:00 GMT)

Consultazioni - Salvini : Segnali da M5s. Di Maio : Governo solo con Lega | : Ancora una situazione di stallo dopo il colloquio tra Casellati e i pentastellati. Il leader del M5s ha ribadito la sua apertura a Salvini, dando l'ok a un appoggio esterno di FI e FdI, ma non ha ...

Consultazioni - Di Maio : "No ad un governo con Salvini e Berlusconi" : Il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio ha parlato al termine delle Consultazioni con la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, titolare dell'incarico esplorativo affidatole martedì dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il leader della Lega Matteo Salvini aveva anticipato aperture da parte di M5S, facendo immaginare una fine dello stallo in corso ormai da settimane, ma questo colpo di scena non c'è ...

Consultazioni - Di Maio : governo solo con Lega - appoggio esterno Fi-Fdi | : Ancora una situazione di stallo dopo il colloquio tra Casellati e i pentastellati. Il leader del M5s dopo l'incontro con la presidente del Senato ha ribadito la sua apertura a Matteo Salvini, ma non ...

Consultazioni - Di Maio : pronti a discutere di programmi - ma non oltre certi limiti : Il capo politico del M5s ribadisce il suo no a un tavolo a quattro, con Salvini, Berlusconi e Meloni: "E' molto complicato per noi digerire questo scenario"

Governo - Consultazioni Casellati. Di Maio : “Firma contratto solo con Lega. Non ostile il sostegno esterno di Forza Italia” : E’ il giorno del secondo giro di consultazioni della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, incaricata del mandato esplorativo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella di verificare un’eventuale maggioranza da comporre tra i partiti di centrodestra e i Cinquestelle. La presidente Casellati andrà domani al Quirinale a riferire gli esiti dei colloqui al capo dello Stato. Le premesse non sembrano positive: ...

Consultazioni della Presidente Casellati<br>In corso il colloquio con Di Maio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA PAGINA19.07 - A quasi un'ora dall'inizio dell'incontro, da Palazzo Giustiniani tutto tace. Ecco intanto il video dell'arrivo della delegazione del Movimento 5 Stelle:#MandatoEsplorativo. Secondo giro di incontri a #PalazzoGiustiniani. Il Presidente del Senato, #AlbertiCasellati, incontra il #Movimento5Stelle: @luigidiMaio, @GiuliaGrilloM5S e @DaniloToninelli. pic.twitter.com/g3DXfEXOKn— Senato Repubblica ...

Consultazioni - Luigi Di Maio e il M5s in ritardo di 50 minuti : scacco matto di Matteo Salvini? : Piccolo mistero nel bel mezzo delle Consultazioni. Già, perché la delegazione del M5s - composta da Luigi Di Maio e dai due capigruppo di Camera e Senato, Giulia Grillo e Danilo Toninelli - è arrivata ...

Consultazioni della Presidente Casellati<br>Alle 17 : 30 tocca a Di Maio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA PAGINAOre 17:30 - Iniziati i colloqui tra il Presidente del Senato, Elisabetta Casellati, e la delegazione del Movimento 5 Stelle. Ore 17:00 - In attesa dell’arrivo della delegazione del M5S, Giorgia Meloni (Fdi) sembra essere più ottimista rispetto ai giorni scorsi. “Speriamo che oggi si riesca a fare qualche passo avanti. Nei giorni scorsi ci sono stati molti veti contrapposti, atteggiamenti anche un po’ ...

Consultazioni Casellati : Centrodestra unito - poi M5s/ Salta Salvini-Di Maio? Fico esploratore per 5Stelle-Pd : Casellati, nuovo giro di Consultazioni a Palazzo Giustiniani: Centrodestra unito poi M5s. Se Salta accordo Salvini-Di Maio, mossa Mattarella: Fico esploratore per sondare 5Stelle con Pd(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 12:15:00 GMT)

Consultazioni - ultimatum Di Maio : «Il veto su Berlusconi resta - Salvini decida entro la settimana» : Due giorni di incarico a Casellati per verificare l'ipotesi di governo M5S-centrodestra. Il leader della Lega non si presenta: «Ho un volo per Catania». Berlusconi: «Uniti, la nostra coalizione non è artificiale». Verso un secondo giro di Consultazioni giovedì

Governo - Consultazioni Casellati : Di Maio fa un'offerta a Berlusconi [LIVE] Video : LIVE consultazioni Casellati: oggi secondo giro di incontri Nella giornata di ieri il Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella ha affidato al Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti #Casellati un mandato esplorativo mirato a comprendere le reali possibilita' di formare un Governo che preveda la partecipazione del centrodestra unito e del Movimento 5 Stelle. Il primo giro di consultazioni [Video] condotto dalla Casellati però, si è ...

Governo - Consultazioni Casellati : Di Maio fa un'offerta a Berlusconi [LIVE] : Nella giornata di ieri il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha affidato al Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati un mandato esplorativo mirato a comprendere le reali possibilità di formare un Governo che preveda la partecipazione del centrodestra unito e del Movimento 5 Stelle. Il primo giro di consultazioni condotto dalla Casellati però, si è concluso con una fumata grigia: tutti i partiti infatti continuano a ...

Consultazioni con Casellati - resta stallo |Di Maio : "Pronti a un governo solo con la Lega" : Le Consultazioni di Maria Elisabetta Alberti Casellati, alla quale Mattarella ha affidato per un mandato esplorativo dopo un mese e mezzo di stallo, partono con M5s. Da Di Maio un netto no a Forza Italia