Consultazioni Casellati | lo stallo Lega-M5S continua

blogo

: Al #Senato per le consultazioni con la Presidente #Casellati. Una cosa è certa: l'idea di un governo di centrodestr… - Mov5Stelle : Al #Senato per le consultazioni con la Presidente #Casellati. Una cosa è certa: l'idea di un governo di centrodestr… - berlusconi : Ecco la mia dichiarazione dopo l'incontro della delegazione di #ForzaItalia con la presidente del Senato… - carlaruocco1 : Ecco le dichiarazioni di Luigi Di Maio dopo le consultazioni con la Presidente Casellati. Una cosa è certa: l'idea… -

(Di giovedì 19 aprile 2018) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA PAGINA12.38>/strong> - Dopo circa 30 minuti di incontro col presidente Mattarella,ha dichiarato:Per prima cosa ho ringraziato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la fiducia accordatami e per il supporto che non mi ha mai fatto mancare in questi giorni. Ho svolto l'incarico che mi ha affidato con dedizione cercando di favorire un dialogo costruttivo. Ringrazio quindi tutti i leader per aver avviato una discussione che pur nella diversità di opinioni ha consentito di far emergere spunti di una direzione politica. Sono certa che il Presidente Mattarella saprà delirare il percorso migliore da seguire.Da Mattarella, per ora, nessuna dichiarazione ufficiale.12.00 - Puntualissima, ecco arrivare anche la Presidente del Senato. L'incontro può iniziare.11.58 - Mattarella è in attesa dell'arrivo di.11.40 - Maria Elisabetta ...