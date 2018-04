Consultazioni Casellati | Centrodestra unito | poi M5s Salta Salvini-Di Maio? Fico

Consultazioni della Presidente Casellati<br>Alle ore 14 : 30 arriva il Centrodestra unito : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA PAGINAOre 10:55 - Sono confermati gli orari che vi abbiamo comunicato poco fa. La Presidente Casellati incontrerà la coalizione di Centrodestra con Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, alle 14:30, poi il MoVimento 5 Stelle alle 17:30. Ore 10:33 - Non c'è ancora l'ufficialità, ma gli incontri di oggi della Presidente Casellati dovrebbero essere fissati alle 14:30 con il Centrodestra unito e alle ...

Consultazioni - Casellati ci riprova. Toninelli - M5S - : 'Se fallisce - spero nel Pd' : Via al secondo roud di Consultazioni a Palazzo Giustiniani, dove nel pomeriggio la presidente del Senato Elisabetta Casellati proverà nuovamente a lavorare per un'intesa tra M5S e centrodestra . Gli ...

Elisabetta Casellati al secondo giro di Consultazioni : prima il centrodestra unito - poi i 5 stelle : Il secondo giro di consultazioni a Palazzo Giustiniani riprenderà nel pomeriggio alle 14.30 con la delegazione del centrodestra che si presenterà unita.Alle 17.30 il presidente Maria Elisabetta Casellati ha invece convocato gli esponenti del Movimento 5 stelle . Venerdì mattina la Casellati andrà a riferire al Quirinale sul mandato esplorativo ricevuto per vedere se ci sono possibilità di formare un governo fra ...

Consultazioni della Presidente Casellati<br>Oggi un secondo giro di incontri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA PAGINAGiovedì 19 aprile 2018, ore 9:00 - Siamo in attesa di scoprire il calendario degli incontri di oggi a Palazzo Giustiniani tra la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e le forze politiche del MoVimento 5 Stelle e del Centrodestra. Vi terremo aggiornati su questa pagina su tutto quello che succederà in questa seconda giornata di Consultazioni. Gli incontri di mercoledì 18 aprile Ore 20:30 - ...