Consultazioni | Casellati | al via il secondo giro di colloqui | Salvini | ' Si parli di temi

tgcom24.mediaset

: Al #Senato per le consultazioni con la Presidente #Casellati. Una cosa è certa: l'idea di un governo di centrodestr… - Mov5Stelle : Al #Senato per le consultazioni con la Presidente #Casellati. Una cosa è certa: l'idea di un governo di centrodestr… - carlaruocco1 : Ecco le dichiarazioni di Luigi Di Maio dopo le consultazioni con la Presidente Casellati. Una cosa è certa: l'idea… - forza_italia : La nostra delegazione, guidata da Silvio #Berlusconi e composta da @msgelmini e @BerniniAM incontra la presidente d… -

(Di giovedì 19 aprile 2018) "Speriamo che si superi la politica del no, che cadano i veti e sideiche interessano il Paese e non di poltrone", ha detto Matteo. 15:48 Meloni: "Pd-M5s non terrebbe conto della ...