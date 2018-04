Consultazioni | Casellati | al via il secondo giro di colloqui - Salvini ottimista | ' Ora

Consultazioni - Casellati : al via il secondo giro di colloqui | Salvini : 'Si parli di temi e non di posti' : "Speriamo che si superi la politica del no, che cadano i veti e si parli dei temi che interessano il Paese e non di poltrone", ha detto Matteo Salvini. 15:48 Meloni: "Pd-M5s non terrebbe conto della ...