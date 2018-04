Concertone Primo Maggio su Rai 3 | Ambra Angiolini e Lodo Guenzi conduttori

blogo

(Di giovedì 19 aprile 2018) Una coppia del tutto inedita condurrà ildela Roma, in diretta piazza San Giovanni su Rai 3:, la voce degli Stato Sociale (la notizia è stata anticipata dal quotidiano Il Messaggero). Lei, sempre più lanciata sul fronte televisivo, è reduce dal non troppo brillante esperimento di Cyrano al fianco di Massimo Gramellini. Lui, rivelazione del Festival di Sanremo con il tormentone Una vita in vacanza, è in rampa di lancio e al debutto come conduttore tv. Come se la caveranno, dalle ore 15 alle 24, di fronte al difficile pubblico del? Il tema al centro di questa edizione della manifestazione è "Sicurezza: il cuore del lavoro". La line-up musicale, invece, prevede nomi del calibro di Carmen Consoli, Max Gazzé, Le Vibrazioni, Sfera Ebbasta, Francesca Michielin, Ultimo, Gazzelle. Si esibiranno anche i ragazzi de Lo Stato ...