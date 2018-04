Con Chi E’ Online Su WhatsApp? Si Può Scoprire?

Giochi - Baretta : Sentenza Tar Veneto dimostra necessità di Conversione immediata dell'intesa Stato-Regioni - : Commenta così il sottosegretario all'Economia, Pier Paolo Baretta, la Sentenza del Tar del Veneto che, allo stato attuale, …

Boom videogiochi - ecco cosa preferisCono gli italiani : Il mercato italiano dei videogiochi continua a crescere, anno dopo anno. Secondo l’ultimo rapporto annuale di Aesvi, l’associazione che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia, nel 2017 abbiamo speso 1,5 miliardi di euro per comprare console, scaricare videogiochi e acquistare accessori legati al gaming per tutte le piattaforme: da PlayStation a Xbox passando per Nintendo Switch, computer e smartphone. Buona parte del ...

“Cacciatelo!”. Grande Fratello - Cristiano Malgioglio furioso : si scaglia Contro di lui e ci va giù pesantissimo. “È intollerabile”. E non è il solo a chiedere la sua esclusione : Grande Fratello, neppure una settimana dal via ed è già bufera. Dopo le critiche mosse dagli aspiranti inquilini, delusi dalla scelta di nomi in larga parte vicini o molto vicini al mondo dello spettacolo che hanno di fatto trasformato l’edizione Nip in una Vip 2, ecco che ad alzare la voce è uno degli opinionisti, Cristiano Malgioglio. Il cantautore infatti non le ha mandate a dire, esprimendo tutta la sua contrarietà per la permanenza ...

UdiCon : no a seCondary ticketing. Pochi biglietti venduti a Roma Store : Roma – Di seguito le parole di Martina Donini, Presidente Regionale U.Di.Con. del Lazio. “Ci troviamo nuovamente a fare i conti con un caso di secondary ticketing. Come sempre abbiamo riscontrato da parte degli utenti dei problemi in merito all’acquisto dei biglietti di un evento sportivo. In questo caso un evento importantissimo per la città di Roma e per i Romani, la semifinale di Champions League”. “In questi ...

Alle 21 saremo in diretta Con Nerding After Dinner : giochiamo a Rocket League : Anche per questa sera si rinnova l'imperdibile appuntamento con le dirette di Eurogamer.it e, in particolare, con la rubrica Nerding After Dinner.Questa sera il protagonista sarà l'apprezzato Rocket League di Psyonix!A partire dAlle ore 21, potrete seguire la diretta in compagnia dei nostri Gabriele Carollo e Andrea Forlani, inoltre potrete giocare insieme a noi a Rocket League in versione PS4!Read more…

Messina - indagati tre falsi ciechi : sequestrati i Conti per 200mila euro : Una guardava il display del telefono. Un altro correva lungo una strada molto ripida. Un altro ancora saliva agevolmente in macchina con un amico facendo prima il giro intorno all'auto. Tutti e tre ...

Salvini : «Improbabile un governo Con Chi ha perso - ora M5S parli di programmi e non di posti» : Il leader della Lega lancia un ultimo appello alla responsabilità. Anche alla luce della posizione di minoranza ribadita dai Dem. Per il Pd le intese si fanno solo sui programmi e un’alleanza con Di Maio e Toninelli è del tutto improbabile», dice il capogruppo al Senato Marcucci

“Altro che filmino hot…”. Gf : l’atmosfera brucia. Le due Concorrenti non si sono fatte mancare niente e sotto gli occhi degli inquilini e del pubblico si sono scatenate così. La immagini virali hanno messo sottosopra il web : Neanche un paio di giorni nella casa e le ragazze del Grande Fratello hanno già trovato il modo di farsi notare. La quindicesima edizione del reality, dopo qualche anno di pausa, è partita a bomba e tra colpi di scena e retroscena è partito il momento hot. Tutti sappiamo che le abluzioni al Gf sono un momento sempre molto atteso e questa volta i concorrenti non hanno voluto far aspettare troppo il pubblico. E così l’atmosfera comincia a ...

Oltre 1000 chilometri in bici Contro il “littering” : si è Conclusa a Chioggia Keep Clean and Ride 2018 : Dopo otto tappe e Oltre mille chilometri percorsi, si è conclusa a Chioggia (VE) “Keep Clean and Ride” l’evento centrale italiano della campagna “Let’s Clean Up Europe!”. La manifestazione, giunta alla quarta edizione e nata per sensibilizzare sul fenomeno dell’abbandono dei rifiuti (littering), ha visto due eco-atleti –Roberto Cavallo, “rifiutologo” e divulgatore ambientale, e Roberto Menicucci, triatleta e personal trainer- concludere la ...

Salvini : improponibile un governo Con Chi ha perso : Roma, 19 apr. , askanews, 'Riteniamo improponibile un governo con chi ha perso'. Lo ha detto Matteo Salvini,a nome del centrodestra, al termine delle consultazioni con la presidente del Senato, ...

Consultazioni - Salvini : M5S venga al tavolo senza veti. Improbabile governo Con Chi ha perso : A palazzo Giustiniani Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. "Nutriamo la fondata speranza che si riesca finalmente a superare la politica del no che in molti hanno portato avanti fino a oggi", ha detto al termine delle Consultazioni con la Casellati, Matteo Salvini.

'Primavera nei parchi' - la città riConquista gli spazi verdi : La cronaca degli ultimi mesi ha gettato cattiva luce su entrambi i luoghi additati come centro di spaccio, per quanto riguarda i giardini Diaz, e luogo di degrado e bivacco per Fontescodella, dove ...

Rc auto - nuove regole Contro i furbetti : arriva l'attestato di rischio dinamico : Novità in arrivo per quanto riguarda il settore Rc auto. L'Ivass (l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) ha emanato nuovi provvedimenticontro i "furbetti" e a favore di alcune categorie di...

Colesterolo : pesci grassi e olio di camelina riduCono il rischio di malattie cardiovascolari : I ricercatori dell’University of Eastern Finland hanno studiato gli effetti del consumo di olio di camelina e di pesci grassi sulle dimensioni e la composizione delle lipoproteine del Colesterolo. La lipoproteina HDL è conosciuta come “Colesterolo buono”, anche se gli effetti sulla salute delle particelle HDL dipendono dalla loro dimensione e composizione. Studi precedenti hanno dimostrato che grandi particelle HDL sono associate ad un rischio ...