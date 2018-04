Composizione pioggia sabbia deserto e scie chimiche | nei video social solo un trucco del

optimaitalia

(Di giovedì 19 aprile 2018) Non è che bisogna credere proprio a tutto: lacaduta nei giorni scorsi non c’entra nulla con le presunteche siamo costretti a subire sulle nostre teste. Iche stanno impazzando in queste ore su Facebook che mostrerebbero come un magnete è in grado di attirare proprio i granelli didel Sahara ammucchiati sulle macchine sono tutti costruiti ad arte: ancora una volta siamo costretti a smentire quanto sedicenti esperti vorrebbero farci credere. Quello che è avvenuto èad un fenomeno naturale con una specifica spiegazione di carattere chimico. L’esperimento che vorrebbe validare l’ipotesi che lasia in realtà conseguenze delle famosefunziona così: un “disinformatissimo informatore”, aiutato da un bigliettino da visita o da una carta di quelle elettroniche raccoglie sul ...