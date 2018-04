Como | maxi-sequestro di falsi Yves Saint Laurent

blogo

(Di giovedì 19 aprile 2018) Contraffazione, frode nell'esercizio del commercio e ricettazione: sono i capi di accusa per i legali rappresentanti di due società comasche che erano inserite in una rete che partiva dall'Argentina e coinvolgeva aziende milanesi e cinesi. La Guardia di Finanza diha sequestrato 165.785 capi d'abbigliamento e accessori con marchio contraffattoper un valore sul mercato di circa 25 milioni di euro, ma la cifra che fa paura è quella relativa ai capi di abbigliamento contraffatti tra il 2015 e il 2017: ben 800mila circa, alcuni dei quali destinati al mercato americano, per un valore complessivo di circa 150 milioni di euro.Come funzionava questo giro di contraffazione? In pratica tutto parte dall'Argentina, dove una società con sede a Buenos Aires si spacciava per licenziataria del marchioe commissionava la produzione di capi di abbigliamento ...