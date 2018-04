Comincia la stagione irrigua | ANBI | piogge e neve hanno incrementato le riserve idriche

meteoweb.eu

(Di giovedì 19 aprile 2018) Con i primi caldi rianche il servizio irriguo nelle campagne, da cui dipende l’84% di quel “made in Italy” agroalimentare, il cui export ha raggiunto 6,3 miliardi di euro nei primi due mesi del 2018 con un incremento dell’11,4% rispetto all’anno scorso. Buone notizie arrivano dal Nord Italia, dove i grandi laghi sono tutti tornati sopra le medie stagionali ed, in Emilia Romagna, c’è una disponibilità idrica tre volte superiore a quella dello scorso anno (17,43 milioni di metri cubi contro 5,32). Diversa, seppur “a macchia di leopardo”, è la situazione nel Sud Italia, dove il dato più preoccupante arriva dalla Calabria: la disponibilità idrica è, infatti, pari a 8,97 milioni di metri cubi, circa il 30% di quanto registrato un anno fa (22,30 milioni di metri cubi); nettamente in calo leanche in Puglia (240,79 milioni di metri cubi contro i 347,95 di 12 mesi fa) ...