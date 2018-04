Colpo alla rete di Messina Denaro | 22 fermi | anche due cognati del boss

Mafia - Colpo alla rete di Messina Denaro : 22 arresti in Sicilia : Duro colpo al clan del boss latitante Matteo Messina Denaro. Dalle prime ore dell'alba è in corso una imponente operazione di carabinieri, polizia e Dia, che stanno eseguendo nel trapanese...

Mafia - Colpo alla rete di Messina Denaro : 22 arresti in Sicilia : Duro colpo al clan del boss latitante Matteo Messina Denaro. Dalle prime ore dell'alba è in corso una imponente operazione di Carabinieri, Polizia e Dia, che stanno eseguendo nel trapanese...

"Ero sotto la doccia - di Colpo un dolore alla testa" : Barrichello e il racconto del tumore : "Sono vivo per miracolo", dice Rubens Barrichello alla tv brasiliana, raccontando il dramma del tumore al collo che l'ha colpito a fine gennaio e da cui, fortunatamente, sembra essere guarito. Il 45enne ex pilota della...

Isola dei famosi - l'incursione di Valerio Staffelli alla finale : il Colpo di genio - bacia Francesca Cipriani : Nel bel mezzo della finale dell' Isola dei famosi è comparso l'inviato di Striscia la notizia, Valerio Staffelli , che non ha perso l'occasione ghiottissima per consegnare un altro Tapiro d'oro ad ...

Roma - Colpo alla Centrale Montemartini. Rapinatori in fuga con la cassaforte del museo : Due uomini armati e col viso coperto hanno sottratto la cassaforte del museo, un'auto li attendeva all'uscita

“Fai pena!”. Ballando con le stelle - botta epica. Per la trasmissione di Milly Carlucci un Colpo da ko. La decisione della giuria infatti lascia tutti a bocca aperta e la rabbia monta in rete : Ballando con le stelle entra nel vivo e come sempre quando il traguardo è vicino aumentano le polemiche. Succede così che dopo l’esibizione di Gabriel Garko, per 12 anni corteggiato da Milly Carlucci e finalmente sul palco, succede il fattaccio. E le critiche non si sono fatte attendere con critiche neppure troppo velate e parole forti nei confronti del programma e di alcuni giudici, su tutti: Sandro Mayer reo di aver attribuito il ...

Ballando - arriva il Colpo di scena Dopo l'addio - Ciacci torna in gara : colpo di scena a Ballando con le stelle : Giovanni Ciacci torna in gara. Dopo aver annunciato in settimana il ritiro per ' troppe pressioni ', adesso il concorrente del programma di Milly Carlucci è ...

Danza - tutti prosciolti i dirigenti accusati : dal Tar duro Colpo alla giustizia sportiva del Coni : Il grande scandalo della Danza sportiva si è risolto in una bolla di sapone: presidenti in carica e passati deferiti, dirigenti alla sbarra, tre gradi di giudizio. Tutto inutile: gli accusati sono stati prosciolti perché il processo non avrebbe mai dovuto neanche avere luogo, viziato da una serie di irregolarità da parte della Procura generale e del Collegio di garanzia del Coni che hanno portato al suo annullamento, come stabilito dal Tar del ...

“Espulsione”. Isola - ennesimo Colpo di scena? Manca davvero poco alla finalissima ma le sorprese non finiscono. E neanche le polemiche. Un naufrago potrebbe lasciare l’Honduras in anticipo? : Ci ha fatto molto divertire questa tredicesima edizione de L’Isola dei famosi. E quasi quasi ci dispiace che finisca tra meno di una settimana. Ne sono successe davvero di tutti i colori: il canna-gate, la droga, le corna tra due naufraghi impegnati, frasi omofobe e frasi razziste; gli insulti, le litigate epiche; la sfuriata di Alessia Marcuzzi, gli abbandoni dell’ultimo minuto; le polemiche di Striscia la notizia che ha tentato in tutti i modi ...

Ballando con le stelle - Colpo di scena : Giovanni Ciacci annuncia l’abbandono : E’ tra i personaggi più in vista di questa edizione di Ballando con le stelle, per la...

“Non sono stati loro”. Rosa e Olindo - il Colpo di scena. A 12 anni dalla strage di Erba - arrivano dichiarazioni choc. E a parlare è proprio lui : “Vi spiego tutto io” : strage di Erba. Clamoroso colpo di scena. A 7 anni dalla sentenza della Corte di Cassazione che ha punito con l’ergastolo Rosa Bazzi e Olindo Romano per l’omicidio di Raffaella Castagna, del figlio Youssef Marzouk, della madre di lei Paola Galli e della vicina di casa Valeria Cherubini con il suo cane ecco le parole di Azouz Marzouk, il marito di Raffaella che l’11 dicembre del 2006 vide la sua vita andare in frantumi . E sono parole ...

Tragedia fuori dalla discoteca : cade dal muretto e muore sul Colpo. Aperta un’inchiesta| : La vittima è un giovane di 24 anni. Il fatto è accaduto alle 5. Secondo alcuni testimoni il ragazzo si è sporto da una balaustra ed è precipitato