Colloqui | Salvini non torna indietro

Nuovi Colloqui - ultimi al Colle i 5 Stelle. La mossa di Mattarella spiazza Salvini : Convocazioni per giovedì e venerdì: Di Maio avrà la parola finale. In genere l’ultima delegazione ricevuta è quella che ha più probabilità di ottenere l’incarico

Nuovi Colloqui - ultimi al Colle i 5 Stelle. La mossa di Mattarella spiazza Salvini : Convocazioni per giovedì e venerdì: Di Maio avrà la parola finale. In genere l’ultima delegazione ricevuta è quella che ha più probabilità di ottenere l’incarico

Salvini in manovra sul Senato - Colloquio con Berlusconi per una strategia comune : Nuovo colloquio fra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi per arrivare con una strategia comune sui presidenti delle Camere al vertice del centrodestra previsto per domani a Roma, a cui prenderà anche Giorgia Meloni.Con il Movimento 5 Stelle che rivendica lo scranno più alto di Montecitorio, il centrodestra cerca una convergenza sulla guida di Palazzo Madama. I due leader di Forza Italia e Lega avrebbero affrontato anche il nodo del ...