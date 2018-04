Colloqui | Casellati ci riprova | il Centrodestra si presenta unito M5S | «Temi comuni col

Consultazioni governo - la diretta : primo giorno di Colloqui per Mattarella. Incontro di 40 minuti con la Casellati : E’ iniziato il primo giro di Consultazioni al Colle in vista della formazione del governo . I primi ad essere ricevuti dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella sono stati la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e il collega della Camera Roberto Fico. A seguire arriveranno le delegazioni dei partiti e l’ultima a essere ricevuta, giovedì 5 aprile, sarà quella del Movimento 5 stelle. Proprio il Capo politico ...

Consultazioni al via - Casellati a Colloqui o con Mattarella : La neo presidente del Senato dichiara: 'lo strappo tra Berlusconi e Salvini è un'ipotesi che non è nelle cose'. Alle 11,30 l'incontro con Fico, e poi con Giorgio Napolitano - Con l'arrivo della ...

Senato - Casellati vota. Poi Colloqui o con Bernini : Il centro destra si compatta intorno al nome di Maria Elisabetta Alberta Casellati , senatrice di Forza Italia e membro del Csm, in lizza per l'elezione alla seconda carica dello Stato. Dopo il vertice ...

Senato - Casellati vota. Poi Colloqui o con Bernini - LaPresse - : Il centro destra si compatta intorno al nome di Maria Elisabetta Alberta Casellati , senatrice di Forza Italia e membro del Csm, in lizza per l'elezione alla seconda carica dello Stato. Dopo il vertice ...

Senato - Casellati in Aula tra Colloqui e strette di mano. La strategia prima del voto : Dopo l’ingresso in Aula va a sedersi di fianco a Galliani, poi i saluti e i sorrisi con Calderoli e Ghedini, per continuare con il colloquio con Licia Ronzulli un po’ tesi. Poi continua la girandola di colloqui tra esponenti del centrodestra con la stessa Casellati che parla con Bernini, poi vota e momentaneamente lascia l’Aula L'articolo Senato, Casellati in Aula tra colloqui e strette di mano. La strategia prima del voto ...