Collina | «Var? Importante la decisione dell’arbitro | sempre sua l’ultima parola»

Uefa - il presidente Ceferin : 'Var in Champions? È presto. Collina non si tocca' : Davvero non capisco come l'Italia, uno dei quattro grandi paesi di calcio del mondo, abbia di gran lunga le peggiori infrastrutture anche della Polonia, non delle grandi nazioni. Tocca ai politici ...

Ceferin : "Collina non si tocca. Var in Champions? È presto" : Davvero non capisco come l'Italia, uno dei quattro grandi paesi di calcio del mondo, abbia di gran lunga le peggiori infrastrutture anche della Polonia, non delle grandi nazioni. Tocca ai politici ...

Ceferin contro la Juventus : “Collina non si tocca - con il Var non sarebbe cambiato nulla” : La partita tra Real Madrid e Juventus ha portato grandissime polemiche, in particolar modo nel mirino è finito l’arbitro con pesanti accuse del club bianconero. In un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ il presidente della UEFA Aleksander Ceferin ha dato indicazioni anche su Collina: “La Champions è come una Ferrari o una Porsche: non puoi guidarla subito, servono allenamenti, test offline. E tutti devono capire ...

De Laurentiis : “Var? Agnelli ha ragione”/ “Anche il Napoli danneggiato da Collina. Rinnovo Sarri...” : De Laurentiis: “Var? Agnelli ha ragione. Anche il Napoli danneggiato da Collina. Rinnovo Sarri...”. Le ultime notizie sulle dichiarazioni del presidente del club partenopeo(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 17:49:00 GMT)

Napoli - De Laurentiis : "Var in Europa rinviata da poteri forti. Collina? Buttò fuori pure me..." : Aurelio De Laurentiis a tutto campo alla presentazione dello spot firmato da Francesca Archibugi per la "Race for the cure 2018", perché lui e la moglie sono da sempre presidenti onorari dell'...

Arbitri - Collina - il Var : la crociata di Agnelli : nostro inviato a Madrid Nella lunga notte bianconera del Bernabeu, l'Italia ha scoperto di avere un dirigente all'altezza, in grado di rappresentarla. Andrea Agnelli. Se non altro per la capacità di ...

Juve - Agnelli : 'Collina penalizza le italiane in Europa - serve il Var' : Dopo l'eliminazione della Juventus dalla Champions League e il movimentato finale della partita col Real Madrid, il presidente bianconero Andrea Agnelli ha parlato a Premium Sport : 'Bisogna rimanere tranquilli e analizzare la situazione per come va analizzata. Oggi abbiamo una serie di Paesi che hanno implementato il Var e nelle partite recenti è evidente che le squadre ...