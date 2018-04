Coldiretti | dazi | il Parlamento fermi il grano al glifosato come Barilla

meteoweb.eu

(Di giovedì 19 aprile 2018) “Ilha l’opportunità di fermare le importazioni dialdestinate alla produzione di pastahanno già fatto i principali gruppi industriali italiani che hanno annunciato di non aver firmato nessun contratto per l’importazione deldal Canada dove il potente erbicida viene utilizzato in preraccolta, a differenza di quanto avviene in Italia dove questa pratica è vietata“: è quanto afferma lanel sottolineare che nel nuovoappena uscito dalle urne ci sono le condizioni per bocciare la ratifica del Ceta, l’accordo di libero scambio tra Europa e Canada, entrato in vigore il 21 settembre 2017 in via provvisoria a livello europeo, proprio in attesa dei pronunciamenti nazionali. L’Italia – sottolinea la– deve intervenire per difendere la sicurezza ambientale e alimentare dei propri cittadini dopo che anche i ...