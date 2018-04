Claudio Santamaria | «Il problema dell’Italia è l’invidia»

Marco Giallini e Claudio Santamaria sono protagonisti del primo film italiano di Netflix : arrivato il momento del primo film italiano di Netflix , si tratta di « Rimetti a noi i nostri debiti » con protagonisti Claudio Santamaria e Marco Giallini . Arriverà in streaming , tradotto in 22 lingue, il prossimo 4 maggio con la produzione di La Luna, Lotus Production , Leone film Group con Rai, e Antonio Morabito alla regia. Guido , Santamaria, si trova sommerso ...

Marco Giallini e Claudio Santamaria in Rimetti a noi i nostri debiti (video) - il primo film italiano targato Netflix : Marco Giallini e Claudio Santamaria in Rimetti a noi i nostri debiti. Questi sono gli attori e il titolo del primo film italiano annunciato da Netflix all'evento romano di oggi, See Whats Next, e che vedremo già il prossimo maggio. La piattaforma continua a credere nel nostro Paese e dopo il successo di Suburra La Serie (annunciata già la seconda stagione) e al cospetto del debutto di Baby, la serie dedicata allo scandalo dei Parioli, sembra ...

Freaks Out - iniziate le riprese dell’opera seconda di Mainetti : nel cast ancora Claudio Santamaria : Lo chiamavano… Gabriele Mainetti. Sono iniziate le riprese di Freaks Out, l’attesa opera seconda del regista de Lo chiamavano Jeeg Robot. Ad annunciarlo è la fedele e lungimirante Lucky Red con un comunicato ultrapop a vocazione hollywoodiana. “Il cielo azzurro solcato da una nuvola di fumo nero. La macchina da presa lentamente scivola verso il basso. Il fumo diventa sempre più denso e scuro. Quando la nebbia si dirada ecco apparire…”, recita ...

Lo chiamavano Jeeg Robot - Rai Movie/ Curiosità sul film con Claudio Santamaria (oggi - 18 marzo 2018) : Lo chiamavano Jeeg Robot, il film in onda su Rai Movie oggi, domenica 18 marzo 2018. Nel cast:Claudio Santamaria, Ilenia Pastorelli e Stefano Ambrogi, alla regia Gabriele Mainetti.(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 20:30:00 GMT)

Lo chiamavano Jeeg Robot : stasera su Rai3 il film di Gabriele Mainetti - con Claudio Santamaria e Luca Marinelli : Vincitore di sette Premi David di Donatello è stato il film rivelazione del cinema italiano nel 2016.

Cast e personaggi di Lo chiamavano Jeeg Robot - su Rai3 il 9 marzo : da Luca Marinelli a Claudio Santamaria : Una prima tv stasera su Rai3 per il ciclo il grande cinema italiano per i David di Donatello: Cast e personaggi di Lo chiamavano Jeeg Robot arrivano sul piccolo schermo il 9 marzo. La pellicola diretta da Gabriele Mainetti è uscita nelle sale italiane il 25 febbraio 2016, riscuotendo un incredibile successo di pubblico. Il film ha vinto sette David di Donatello. La pellicola è un chiaro omaggio alla serie manga e anime Jeeg Robot d'acciaio di ...

Claudio Santamaria in È arrivata la felicità 2 è Orlando nel post-favola (video) : “Il suo fantasma è un amico del liceo” : Claudio Santamaria in È arrivata la felicità 2 è un Orlando molto più disincantato e realista rispetto alla prima stagione: nel nuovo capitolo in onda da martedì 20 febbraio su Rai1, l'architetto si ritrova a vivere la difficile quotidianità della convivenza con la sua Angelica (Claudia Pandolfi). Dopo aver unito le loro due famiglie e aver messo al mondo il loro Andrea, la vita dei protagonisti scorre monotona tra pannolini da comprare e ...

È arrivata la Felicità 2 : ce ne parla Claudio Santamaria : L'attore ci racconta di Orlando e di cosa gli accadrà nella nuova stagione della fiction in cui è innamorato di Claudia Pandolfi

Cast e personaggi di È arrivata la felicità 2 - da Claudio Santamaria e Claudia Pandolfi alla new entry Primo Reggiani : Cast e personaggi di È arrivata la felicità 2 terranno compagnia al pubblico di Rai1 con un doppio appuntamento in onda oggi e domani in prime time con un salto temporale di oltre due anni. Ancora una volta al centro della nuova stagione ci saranno i personaggi storici della serie ovvero Orlando Mieli e Angelica Camilli, Claudio Santamaria e Claudia Pandolfi. I due si sono innamorati nella prima stagione e nel finale sono riusciti a coronare ...

Claudio Santamaria e Claudia Pandolfi a Sanremo 2018/ "Festival? Importante per chi anta - ma noi non cantiamo" : Claudio Santamaria e Claudia Pandolfi, sul palco dell'Ariston, nel corso della terza serata del Festival di Sanremo, per presentare la seconda stagione di E' arrivata la felicità(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 19:49:00 GMT)