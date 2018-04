Claire Danes stacca la spina ad Homeland e annuncia la sua gravidanza | l’ottava stagione

optimaitalia

(Di giovedì 19 aprile 2018)è stata una delle serie più intense di questi anni, è arrivata in un momento delicato, ormai quasi dieci anni fa, ma anche per lei è arrivato il momento di chiudere i battenti. Trascinare i progetti importanti spesso li fa diventare quasi sciocchi e petulanti e la vita di Carrie Mathison ne ha già vissute abbastanza.Are laadè stata proprioche in'intervista ha chiarito che la serie terminerà con la8 confermando i rumors dei giorni scorsi con un laconico: "sì, è così" in risposta alla domanda di Howard Stern: "È stato un continuo allenamento e sono pronta per una tregua da tutto questo e da Mathry Carrie-pazza".Queste sono le parole dellache parla di come in questi anni sia sempre stata sotto pressione per via degli eventi della serie legati al terrorismo e all'adrenalina. A quanto pare, però, questo non è l'unico ...