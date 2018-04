Cinema | i film in programma nelle sale di Grosseto dal 19 al 23 aprile

Film al Cinema dal 19 aprile : Film al cinema dal 19 aprile: in viaggio per il mondo Tre Film on the road sono in uscita da oggi nelle nostre sale cinematografiche. ' Il mio nome è Thomas ' è un Film diretto e interpretato da ...

Come un gatto in tangenziale - il film con Antonio Albanese e Paola Cortellesi in prima tv su Sky Cinema Uno HD : A pochi mesi dall’uscita nelle sale Cinematografiche, Sky Cinema presenta in prima tv Come un gatto in tangenziale, il film diretto da Riccardo Milani (Mamma o Papà?, Scusate se esisto) con Paola Cortellesi e Antonio Albanese, prodotto da Wildside con Vision Distribution in collaborazione con Sky Cinema, lunedì 16 aprile dalle 21.15 su Sky Cinema Uno HD e disponibile anche su Sky On Demand. Il film, uscito in sala lo scorso 28 dicembre, è ...

VITTORIO TAVIANI È MORTO/ L'omaggio di Rai Movie al maestro del Cinema - Clemente Mimun lo ricorda per tre film : VITTORIO TAVIANI è MORTO a 88 anni: cinema, addio al grande regista che col fratello Paolo ha da sempre "ricercato la verità". I capolavori, il neorealismo e l'ultimo film nel 2017(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 20:48:00 GMT)

New York - avvocato per i diritti gay si dà fuoco in difesa del clima. Un suo caso al Cinema nel film “Boys don’t cry” : Alle 5 e 55 del mattino (orario newYorkese) ha mandato una mail ai principali media americani, fra cui il New York Times. Mezz’ora dopo, alle 6 e 30 precise, si è cosparso gli abiti di benzina e si è dato fuoco nel cuore verde di Prospect Park, a Brooklyn. Proprio come nei film. Ma l’avvocato che tutelava i diritti gay David Buckel, che al cinema c’era finito davvero con il caso del giovane trans stuprato e ucciso in Nebraska ...

Middle east Now 2018 Cinema - teatro - film - libri - eventi musicali e gastronomici per la giornata del 14 aprile : Tra le anteprime cinematografiche alle 21.00 al cinema La Compagnia alla presenza dell'attrice protagonista Zahraa Ghandour, "The Journey" , Iraq. 2017, , ultimo film del talentuoso regista iracheno ...

Il film 'al buio' : nelle multisale Uci Cinemas torna l'anteprima a sorpresa : E per una volta non bisognerà scegliere: lunedì 16 aprile in 30 multisale Uci Cinemas torna ' l'anteprima a sorpresa ' . Un vero e proprio appuntamento al buio con il grande schermo per gli ...

Cinema : docu-film su Vianello meno noto : MILANO, 13 APR - Nella sua poliedrica carriera di artista Raimondo Vianello è famoso soprattutto per i suoi successi televisivi. E' invece meno riconosciuto il suo rilevante impegno Cinematografico: ...

Stephen Frears al Lucca Film Festival e Europa Cinema 2018 : A seguire il documentario Fotbal Infinit , Romania, 2018, , presentato alla Berlinale 2018, su Laurentiu Ginghina eccentrico allenatore di calcio che vuole riformare le regole di questo sport. Presso ...

La vera Maria Callas al Cinema nel film di Tom Volf : La Voce del Secolo, la Divina delle copertine patinate e degli scandali, regina del jet-set, ma chi era davvero Maria Callas? Il regista Tom Volf ha scavato più a fondo di...

Cinema - il regista Luchetti sul nuovo film Io sono tempesta : “Cito Kubrick e Rosi - non per presunzione ma per divertire” : “Sì ho copiato. Citare è la cosa più facile che possiamo fare, perché significa rubare le cose da altri. Spero di non essere stato presuntuoso facendo passare cose non mie per mie. Ho fatto tutto in funzione del divertimento, anche per capire anche meglio il tono del film che è un film anche pop”, scherza il regista de Io sono tempesta, Daniele Luchetti, ospite nella redazione del Fatto.it assieme agli attori Marco Giallini ed Elio Germano. Le ...

CinemaDays 2018 - film a 3 euro fino al 12 aprile : tutte le sale aderenti : In corso i CinemaDays 2018 per godersi uno o più film a soli 3 euro fino a questo giovedì 12 aprile. Esattamente da ieri 9 aprile e dunque per altri 3 giorni sarò possibile recarsi presso le sale aderenti sparse su tutto il territorio nazionale e beneficiare di una visione a prezzo scontatissimo delle pellicole ora in distribuzione. Una nuova occasione per avvicinare gli italiani al grande schermo in tempi non proprio facili per questo ...

Tornano i CinemaDays - i giorni per vedere i film a 3 euro : Tornano i CinemaDays, l’iniziativa del Ministero dei beni culturali per promuovere la visione dei film nelle sale. La nuova edizione parte con quattro giorni, fino al 12 aprile, in cui è possibile recarsi nei cinema aderenti e vedere le proiezioni anche delle pellicole in prima visione a soli 3 euro. La precedente edizione della manifestazione, tenutasi fra il 2016 e il 2017, aveva portato nelle sale 8 milioni di persone a prezzo ...

Anticipazioni Westworld 2 - lo Shogun World : dalle differenze col film di Crichton al Cinema di Sergio Leone : Manca poco al debutto di WestWorld 2: su HBO la nuova stagione arriverà il 22 aprile, mentre in Italia, su Sky Atlantic, il giorno successivo. In occasione del lancio del secondo capitolo della serie sci-fi, Jonathan Nolan e Lisa Joy hanno anticipato qualcosa sul fantomatico Shogun World. La presenza del secondo parco era già stata mostrata nel trailer di WestWorld 2, rilasciato in precedenza. A Entertainment Weekly i due showrunners hanno ...

Grandi avventure al Cinema : torna il Banff Mountain Film Festival : ... il Banff Mountain Film Festival è una prestigiosa rassegna cinematografica: nove, intense giornate in cui i riflettori sono puntati sui migliori Film e libri di montagna del mondo con ospiti ...