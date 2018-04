: RT @ItaliaOggi: L'Inps: a marzo autorizzate 21,9 milioni di ore di Cig, -40,9% - Mrsisme_ : RT @ItaliaOggi: L'Inps: a marzo autorizzate 21,9 milioni di ore di Cig, -40,9% - NotizieIN : Cig, a marzo 21,9 Mln ore Cig: -40,9% - CybFeed : #News #Cig, a marzo 21,9 Mln ore Cig: -40,9% -

Nel mese disono stati autorizzati 21,94 milioni di ore di cassa integrazione, in calo del 5,3% rispetto a febbraio e del 40,9% rispetto a2017. Lo rileva l'Osservatorio sulla cassa integrazione dell'Inps. Nei primi 3 mesi 2018 sono stati autorizzati complessivamente 62,39 mln di ore di cassa, in calo del 38,68% rispetto aal 2017. A Febbraio sono in calo anche le domande di disoccupazione, che sono state 108.405: -38,1 su febbraio 2017.(Di giovedì 19 aprile 2018)