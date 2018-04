Ciclismo | Tour of The Alps | quarta tappa Chiusa-Lienz

Ciclismo : Tour Alps - a O'Connor 3a tappa : ANSA, - ROMA, 18 APR - L'australiano Ben O'Connor della Dimension Data ha vinto terza tappa del Tour of the Alps, da Ora a Merano di 138,3 km. Con un'azione da finisseur, l'australiano, classe 1995, ...

Ciclismo - Tour of the Alps : O'Connor primo a Merano. Pinot in maglia ciclamino : 134 chilometri con due gran premi della montagna sul Terento e il Bannberg , diretta dalle 14:00 su Repubblica Tv Sport , . Tags Argomenti: Ciclismo Tour of the Alps Protagonisti: © Riproduzione ...

Ciclismo - Tour of the Alps : oggi a Merano - 3a tappa LIVE dalle 13 : Salite dure come l'Alpe di Pampeago, arrivo di tappa di ieri, il Tour of the Alps non ne proporrà più fino alla conclusione di venerdì sul circuito iridato di Innsbruck. Ma nonostante questo le ascese ...

Ciclismo - Tour of the Alps : 2 a tappa a Pampeago. LIVE la seconda tappa : Se quelle della prima tappa si potevano definire schermaglie, nella seconda tappa del Tour of the Alps c'è da attendersi ben di più. Si va da Lavarone all'Alpe di Pampeago, 145,5 chilometri: tappa da ...

Ciclismo : Tour the Alps - Bilbao leader : ANSA, - ROMA, 16 APR - Il 28enne spagnolo Pello Bilbao Lopez è il primo leader del Tour of the Alps di Ciclismo , ex Giro del Trentino, , scattato oggi da Arco di Trento. Il corridore dell'Astana si è ...

Ciclismo Cup - Tour of the Alps : PMG Sport garantirà tutte le tappe in diretta : PMG Sport vuole garantire quello che sarà sicuramente uno spettacolo che andrà oltre la cronaca live delle gare con una diretta streaming che entrerà nel vivo della gara in tutte le sue tappe per ...

Ciclismo : Tour of the Alps - Froome al via : ANSA, - ROMA, 11 APR - Richie Porte nel 2015, Mikel Landa nel 2016 e Geraint Thomas nel 2017: da tre anni i corridori di una squadra, la Sky, dominano la scena, prima al Giro al Trentino e ora al Tour ...

Ciclismo Cup - Tour of the Alps : il DS del Team Sky svela i possibili avversari di Chris Froome : Matteo Tosatto, DS del Team Sky, analizza i possibili avversari di Chris Froome per il Tour of The Alps, corsa valida per la Ciclismo Cup Fabio Ferrari/LaPresse Richie Porte nel 2015, Mikel Landa nel ...

Ciclismo - Fabio Aru pronto al rientro al Tour of the Alps. “Voglio fare bene in vista del Giro” : Pochi giorni fa aveva mostrato sui social una foto mentre si allenava in quota a Tenerife, sul vulcano Teide. Oggi, Fabio Aru è pronto a tornare in sella per affrontare il Tour of the Alps, in partenza lunedì. Il difficile inizio di stagione sembra essere ormai alle spalle per il ciclista sardo, che dopo la Tirreno-Adriatico aveva affrontato il Giro di Catalogna dal quale era però uscito dolorante per una di una caduta nel corso della prima ...

Ciclismo : le classifiche UCI WorldTour 2018 aggiornate. Restano al comando Valverde e la Quick-Step Floors : Restano praticamente invariate le posizioni nel ranking UCI WorldTour 2018 dopo la Dwars Door Vlaanderen che si è disputata ieri. Al comando a livello individuale Alejandro Valverde, tra le squadre invece guadagna ancora spazio la Quick-Step Floors. Andiamo a scoprire le classifiche aggiornate. Classifica Individuale 1 Valverde Alejandro ESP MOVISTAR TEAM 38 1079 2 SAGAN Peter SVK BORA – ...

Ciclismo : World tour - Valverde al comando : ANSA, - ROMA, 26 MAR - Alejandro Valverde è il nuovo leader della classifica World tour. Il murciano, grazie alla terza vittoria in carriera conquistata ieri a Barcellona nel Giro di Catalogna, ...

Ciclismo : World tour - Valverde al comando : ANSA, - ROMA, 26 MAR - Alejandro Valverde è il nuovo leader della classifica World tour. Il murciano, grazie alla terza vittoria in carriera conquistata ieri a Barcellona nel Giro di Catalogna, ...

Ciclismo - Felicità in casa Androni Sidermec : Manuel Belletti vince la settima tappa del Tour de Langkawi : Manuel Belletti vince la settima tappa del Tour de Langkawi battendo Eugert Zhupa della Wilier Triestina Selle Italia e Ruslan Tleubayev dell'Astana Manuel Belletti dell'Androni Sidemec ha vinto ...

Ciclismo : il Tour de France potrebbe non invitare Chris Froome. Motivi etici giustificano una possibile esclusione : Ormai sono passati alcuni mesi da quando la non negatività di Froome al salbutamolo è di dominio pubblico ed ha sconvolto tutti gli appassionati di Ciclismo. Da quel momento c’è stato un susseguirsi di dichiarazioni di altri ciclisti in merito e l’incertezza regna sovrana. Il Team Sky non ha sospeso il trionfatore dell’ultima Vuelta di Spagna (corsa in cui venne pizzicato oltre i limiti consentiti) e dunque il corridore si è esibito in ...