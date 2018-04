Ci sarà un film tratto dalla serie animata Mask

TRENTO alla 66° edizione di Film Festival la pioniera dell'arrampicata sportiva all'aperto sarà presente con "Climbing Iran" un documentario ... : Come la gravità porta all'uguaglianza", tra sport, condizione della donna in Medio Oriente e desiderio di uguaglianza. Nell'occasione saranno presentate le prime immagini di "Climbing Iran", ...

Jasmine Trinca parla di 'Sulla mia pelle' il film dove sarà Ilaria Cucchi : Al Festival del cinema europeo di Lecce Jasmine Trinca racconta l'emozione di tornare a Cannes dopo il premio del 2017 per 'Fortunata'.

Poli opposti - Rai 1/ Info streaming del film con Luca Argentero e Sarah Felberbaum (oggi - 11 aprile 2018) : Poli opposti, il film in onda su Rai 1 oggi, mercoledì 11 aprile 2018. Nel cast: Luca Argentero, Sarah Felberbaum e Giampaolo Morelli, alla regia Max Croci. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 19:23:00 GMT)

POLI OPPOSTI/ Su Rai 1 il film con Luca Argentero e Sarah Felberbaum (oggi - 11 aprile 2018) : POLI OPPOSTI, il film in onda su Rai 1 oggi, mercoledì 11 aprile 2018. Nel cast: Luca Argentero, Sarah Felberbaum e Giampaolo Morelli, alla regia Max Croci. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 09:20:00 GMT)

Furore 3 ci sarà? Il finale della seconda stagione chiuderà le disavventure dei Licata : finita l’era Ares Film-Mediaset? : Furore 3 ci sarà? I fan sono già in apprensione al cospetto della messa in onda del finale della seconda stagione. Le disavventure dei Licata sembrano essere arrivate al capolinea e questo lascia pensare che non ci sarà un altro capitolo della saga, almeno se teniamo conto degli ascolti tv dei nuovi episodi. L'addio di Francesco Testi, il pubblico stanco di struggenti storie d'altri tempi e il flop di questa seconda stagione (arrivata davvero ...

“Black Panther” sarà il primo film proiettato al cinema in Arabia Saudita in più di trent’anni : Black Panther, il film della Marvel uscito in Italia a febbraio, sarà il primo film proiettato nei nuovi cinema dell’Arabia Saudita, la cui apertura è stata decisa nel dicembre 2017. In Arabia Saudita i cinema erano stati vietati all’inizio degli The post “Black Panther” sarà il primo film proiettato al cinema in Arabia Saudita in più di trent’anni appeared first on Il Post.

Serena Rossi/ sarà Mia Martini in un film : periodo d'oro per l'attrice (Da qui a un anno) : Serena Rossi torna con la seconda puntata del programma di Real Time "Da qui a un anno" prima di vestire i panni di Mia Martini in un film per la televisione.(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 09:04:00 GMT)

Serena Rossi sarà Mia Martini in un film per la tv : Manca solo l’ufficialità ma ormai pare praticamente certo che Serena Rossi interpreterà Mia Martini in un film per la tv prodotto da Casanova e dedicato agli esordi e alle prime fasi del percorso professionale, già ricche di successo, della compianta sorella di Loredana Bertè. La 32enne artista napoletana, attualmente impegnata con la conduzione del programma di Real Time Da qui a un anno, stando a quanto riporta TV sorrisi e canzoni, ...

“Loro” - il film di Paolo Sorrentino su Silvio Berlusconi - sarà diviso in due film : il primo uscirà il 24 aprile : Loro, il film di Paolo Sorrentino su Silvio Berlusconi, sarà diviso in due parti: la prima, Loro 1, sarà nei cinema dal 24 aprile; la seconda, Loro 2, uscirà il 10 maggio. Berlusconi è interpretato da Toni Servillo e in The post “Loro”, il film di Paolo Sorrentino su Silvio Berlusconi, sarà diviso in due film: il primo uscirà il 24 aprile appeared first on Il Post.

Sharknado - il sesto film sarà anche l’ultimo della saga : Tutte le cose belle hanno una fine. E così vale anche per Sharknado, la saga di film demenziali che fondono squali e tornado, appunto, iniziata nel 2013 e subito acclamata da un grande seguito soprattutto sui social network. Dopo l’annuncio qualche settimana fa dell’arrivo di un sesto film, il canale americano Syfy, che produce la franchise, ha confermato che la prossima pellicola servirà anche a concludere le avventure di questa ...

Netflix - sarà Gina Rodriguez a interpretare Carmen Sandiego nel film : Non è un mistero che Netflix sia al lavoro su un rilancio del brand di Carmen Sandiego con la produzione di una nuova serie animata ma anche di un film live action incentrato sulle vicende dell’inafferabile ladra anni Novanta; bene, a interpretarla sia fisicamente nel film, sia con la sola voce nel cartone, sarà l’attrice classe 1984 Gina Rodriguez, famosa soprattutto per il ruolo di Jane in Jane the Virgin. Chi è Gina ...

Ecco chi sarà Carmen Sandiego nel film di Netflix : Netflix ha trovato la sua Carmen Sandiego. Gina Rodriguez sarà la ladra internazionale nel film live-action del servizio di streaming tratto dal cartone animato degli anni Novanta a sua volta ispirato a una serie di omonimi videogiochi educativi. Il primo sito di spettacoli ad annunciarlo è stato l’americano Deadline. LEGGI ANCHEArriva anche il live-action di Lilli e il Vagabondo Preparatevi dunque a vedere l’attrice latinoamericana ...

Carmen Sandiego - Gina Rodriguez sarà protagonista del film Netflix : Gina Rodriguez non si limiterà a prestare la voce a Carmen Sandiego nella nuova serie Netflix, ma interpreterà la protagonista in un film live-action prodotto dal servizio streaming.

Gina Rodriguez sarà Carmen Sandiego nel film in live-action Netflix : L'attrice statunitense di origini portoricane presterà anche la sua voce al personaggio nella serie animata che Netflix lancerà in streaming nel 2019. Gina Rodriguez sarà Carmen Sandiego nel film ...