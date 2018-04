“Chiamate un’ambulanza” Paura per Nathalie Caldonazzo | la showgirl vittima di un brutto

caffeinamagazine

(Di giovedì 19 aprile 2018) Momenti diper lae attrice, rimastadi unincidente stradale mentre viaggiava a Roma, per la precisione in zona Prati. Stando alle prime ricostruzioni dell’accaduto, la star si trovava a bordo di uno scooter quando all’improvviso, a piazza Monte Grappa, si è scontrata con un’auto cadendo a terra. Sul posto è subito accorsa la polizia locale per i rilievi del caso, mentreè stata trasportata in ospedale in codice giallo, anche se le sue condizioni non sembrano destare preoccupazione. Presto, comunque, per sapere con precisione come sta e gli eventuali danni riportati. Tanti i messaggi che in questi momenti stanno già apparendo in rete per augurare una pronta guarigione alla, famosa per essere stata uno dei volti più affascinanti del Bagaglino riuscendo a imporsi alle attenzioni del pubblico ...