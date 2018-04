Chi parla al Wired Next Fest Milano 2018?

"È la quinta persona che salvo. Ma non Chiamatemi eroe". Parla l'agente Francesco Macaluso - che ha impedito a un 26enne di suicidarsi : Uno scatto fulmineo, grazie al quale è riuscito a mettere in salvo un 26enne che si era lanciato dal sesto piano di un palazzo con lo scopo di suicidarsi. In un'intervista di Camilla Mozzetti per Il Messaggero, l'agente Francesco Macaluso descrive come ha afferrato il giovane. "Insieme ad altri colleghi abbiamo iniziato a Parlargli per creare un contatto, frasi apparentemente semplici che sono state però d'aiuto: 'Come ti chiami?', ...

La riChiesta del Pd? Entrare nel merito delle questioni. Parla Lorenzo Guerini : ... le telecamere dei giornalisti inseguono senza sosta il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e l'ex premier Romano Prodi , presente e passato del mondo dem. La Casellati, l'ospite più atteso dai ...

“Ora posso dirlo”. Isola - Alessia Marcuzzi svela il suo segreto. A poChi giorni dalla fine del reality - stanca ma soddisfatta dell’edizione appena portata a termine - ha deciso di vuotare il sacco e “parlare”. E ha stupito tutti : La tredicesima edizione dell’Isola dei famosi si è conclusa: è stata un’edizione piena di polemiche e colpi di scena. Un’edizione difficile da condurre che ha messo a dura prova Alessia Marcuzzi che, però, da professionista quale è, se l’è cavata alla grande. Chi ha vinto? Nino Formicola, in arte Gaspare. Proprio colui che ha sempre detto di non amare i reality. Proprio lui che tante volte si è chiesto “cosa ci faccio qui?”. Formicola ha ...

Il Parlamento si anima per le comunicazioni di Gentiloni sulla Siria : 'Su armi Chimiche mai neutrali' : Il premier ricorda che l'Italia ha compiuto una scelta di campo: essere alleata degli Usa. Definisce inaccettabili le armi chimiche e l'intervento di Stati Uniti, Francia e GB mirato, motivato e ...

MACRON A PARLAMENTO UE : "RISChiO GUERRA CIVILE EUROPEA"/ BardonecChia dimenticata - "con l'Italia lavoriamo" : Dopo il discorso di Emmanuel MACRON al PARLAMENTO UE arrivano le reazioni della politica. Il presidente Tajani parla di "messaggio positivo" e il M5S si dice pronto a "collaborare ad agenda"(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 19:49:00 GMT)

Maria De Filippi parla con Valentina dopo l’infortunio ad Amici 2018 : uno strappo mette a risChio il suo serale : Maria De Filippi parla con Valentina e le comunica una importante decisione. Nel corso del 2° serale di Amici di Maria De Filippi, la ballerina Valentina si è infortunata. Questo potrebbe mettere a rischio il suo percorso al serale di Amici 2018. Alla conduttrice del programma spetta l'arduo compito di comunicarlo alla concorrente della squadra bianca che scoppia in lacrime. Maria De Filippi palra con Valentina in un collegamento ...

Clima - Parlamento Ue Chiede nuovi obiettivi di riduzione CO2 al 2030 : Articoli correlati Corte dei Conti Ue: Europa deve adattarsi ai cambiamenti del Clima Economia circolare, Parlamento Ue: aumentare uso di fertilizzanti organici Geoblocking, Parlamento Ue: verso ...

Giorgia Palmas e Filippo Magnigni insieme su Chi parlano del loro amore : Filippo Magnini e Giorgia Palmas stanno insieme: le dichiarazioni sul settimanale Chi Filippo Magnini e Giorgia Palmas sono finalmente usciti allo scoperto. Dopo settimane di gossip e paparazzate, i due hanno ufficializzato il loro amore sul settimanale Chi. Tra l’altro, è stata proprio la rivista diretta da Alfonso Signorini a parlare per primo di questo […] L'articolo Giorgia Palmas e Filippo Magnigni insieme su Chi parlano del ...

"Ong? Servono navi della Marina Attenti agli sbarChi fantasma" Parla l'ex capo della Marina Militare : INTERVISTA/ Migranti, Ong, Ue, Minniti, sbarchi fantasma: l'ammiraglio De Giorgi, capo di stato maggiore della Marina Militare fino al 2016, analizza l'esplosiva situazione del Mediterraneo Segui su affaritaliani.it

Gattuso parla già di calciomercato : 'ecco Chi arriverà in estate al Milan' : ... ma anche dei fischi a Kalinic che non sono piaciuti al tecnico 'Questa è una squadra in cui arriveranno pochissimi giocatori , sono contento così perché i miei sono i migliori al mondo. Non pensate ...

Juventus - Allegri tuona : "Basta parlare di Madrid - spreChiamo solo energie" : Massimiliano Allegri non vuole più sentir parlare della partita di Madrid. Il tecnico livornese è concentrato sul campionato e alla vigilia del match di campionato contro il Crotone di Walter Zenga, che i bianconeri giocheranno in trasferta, è parso carico e concentrato sulla sfida contro i calabresi: "La partita più importante è quella col Crotone. Gioca Szczesny e forse anche Marchisio. Higuain diffidato? Questa cosa non mi interessa".Allegri ...

Macron - “risChio guerra civile in Europa”/ Europarlamento : “democrazia contro autoritarismo” : Siria e migranti : Discorso di Emmanuel Macron all'Europarlamento: "rischio guerra civile in Europa, la democrazia è l'antidoto all'autoritarismo". Temi toccati: Siria, migranti, bilancio e modello Ue(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 12:20:00 GMT)

Milano - trovato scheletro. Accanto i documenti di un uomo scomparso nel 1991 di cui aveva parlato ‘Chi l’ha visto?’ : Il corpo era avvolto in una coperta. Le ossa erano leggermente disassemblate e c’erano tracce di un incendio. Il cadavere, di cui non è ancora possibile definire il sesso a causa delle condizioni dei resti, è stato ritrovato questa mattina all’interno di un ex deposito ferroviario tra viale Lunigiana e via Sammartini, a Milano, di fianco alla Stazione centrale. A scoprilo intorno alle 7 è stato un clochard, che stava cercando riparo. ...