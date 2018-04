Che cosa sappiamo su Luna nera | la nuova serie tv italiana di Netflix

Beccalossi : 'Karamoh? Pregi e difetti - ma ha una cosa Che mancava all'Inter' : Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante dell'Inter, Evaristo Beccalossi, esprime la propria opinione su Yann Karamoh. 'È un cavallino di razza, arriverà di sicuro ma bisogna dargli tempo. La sua grande dote è la ...

I giocatori avvistano delle meteore nei cieli di Fortnite : cosa signifiCherà? : Fortnite, l'apprezzatissimo titolo di Epic Games, che a quanto pare sta riscuotendo un grande successo anche nella sua versione per dispositivi mobile, può contare su una vastissima base di giocatori che, ultimamente, stanno assistendo a un evento piuttosto particolare.Stando a quanto riportato da Kotaku, nei cieli di Fortnite ha fatto la sua comparsa una meteora. I giocatori hanno creduto si trattasse di una semplice aggiunta da parte degli ...

Che cosa farò da grande? : Se ne parla, ed è un bene. Poi, però, alla prova dei fatti, ci si accorge che gli stereotipi di genere influenzano ancora tantissimo le aspirazioni dei più giovani. Secondo la recente ricerca Ipsos «cosa farò da grande?», promossa da Valore D, le ragazze continuano a mettere al primo posto ipotesi di professioni umanistiche e di cura, mentre i ragazzi quelle tecnologico-scientifiche. Per cui, tante insegnanti e tanti ingegneri. Insomma, le cose ...

Guida di ManChester : cosa vedere nella seconda città del Regno Unito : The Museum of Science and Industry è dedicato allo sviluppo della scienza, della tecnologia e dell'industria nel paese, con una particolare enfasi al contributo della città in questi campi. Il People'...

“Non è giusto! L’avete umiliata ancora”. Isabella Biagini - ecco cosa è successo al funerale dell’attrice. Ma perché? : Una scomparsa che ha colpito molto i suoi tanti, affezionati fan, che l’hanno sempre ricordata per la simpatia spontanea e quella romanità mai nascosta che ne aveva fatto un personaggio indimenticabile del piccolo e grande schermo italiano. Isabella Biagini se ne è andata a 74 anni ma il suo ricordo legato a tantissimi film e spettacoli di successo rimarrà impresso nella mente di tutti. Una vita di grandi soddisfazioni accompagnata, ...

Nei paesi civili la maternità è una cosa bella anChe nel pubblico. E il lavoro non è mai un problema : Comunica al capo di essere incinta e lui le fa un contratto a tempo indeterminato. È bastata questa concatenazione di fatti per suscitare l'interesse della stampa italiana, che ha immediatamente legato i due eventi di per sé separabili (restare incinta e avere un contratto stabile) e sottolineato l'eccezionalità del caso. La stessa mamma, Delia Barzotti, dipendente dell'azienda triestina Cpi-Eng, si è definita ...

Di Che cosa ha bisogno il Sud : gabbie salariali o investimenti? : Recentemente, una ricerca sui divari di produttività del lavoro tra nord e sud Italia, di Tito Boeri, Andrea Ichino, Enrico Moretti e Johanna Posch, presentata presso il Dipartimento di Economia dell'Università di Roma Tre il 10 aprile scorso , la prima

“Ecco cosa cambia su Facebook”. Novità Che non sono di poco conto : “La piattaforma non sarà più la stessa”. Da cosa ci accorgeremo e quando : Mark Zuckerberg non è mai stato sotto pressione come in questo periodo. Lo si nota anche dalle affermazioni ultra-tutelanti verso i suoi utenti. Dopo lo scandalo di Cambridge Analytica, il network di Menlo Park cerca di migliorare la sicurezza della piattaforma, garantendo agli iscritti più protezione sui loro dati personali. A cominciare dalla pubblicità: “Facebook chiederà a tutti di effettuare delle scelte su inserzioni basate ...

“Amore…”. Amici - Daniele eliminato : dedica per Lauren Che commuove tutti i fan. Il ballerino deve lasciare il programma - ma i sentimenti verso la collega restano fortissimi. Prima di andarsene - una delle scene più belle di sempre. Cosa si sono detti : Sephora e Daniele, i due ballerini eliminati nella scorsa puntata del Serale di Amici, sono tornati nella casetta Blu a salutare i loro compagni. E qui accade la piccola magia. Daniele corre da Lauren (per la quale aveva appena cambiato squadra passando dai Bianchi ai Blu), mentre lei era sul letto, chiaramente triste per l’eliminazione. “Amore” dice Daniele. “Adesso parliamo” continua. Il ballerino inizia a parlare in inglese per farsi ...

GF15 - polemica a a poChe ore dall'inizio : «Barbara ci hai deluso». Cosa è successo sui social : Monta la polemica sul Grande Fratello che torna questa sera su Canale 5 nella sua versione tradizionale condotta da Barbara D'Urso. Un debutto segnato da feroci critiche, che arrivano soprattutto dal ...

EtiChette per alimenti - cosa devono riportare ora : Il nuovo regolamento europeo impone l'indicazione dell'origine delle materie prime utilizzate. Ma in Italia è già polemica

“Quella? No!”. Caterina Balivo - Che sfregio : fatta fuori. Lasciare “Detto Fatto” per un programma top ma… sul più bello - ecco cosa ha dovuto subire : Caterina Balivo al centro di un mezzo caso in casa Rai. Il suo programma ‘Detto Fatto’ continua ad andare a gonfie vele e quindi Raiuno aveva deciso di promuoverla in quale modo. L’azienda voleva riportare in tv “Portobello”, come striscia pomeridiana di un’ora, con la conduzione di Caterina Balivo, appunto. Lo scrive Dagospia, che aggiunge un croccante retroscena. “L’operazione sarebbe ...

“L’hanno obbligata”. Isola - Cipriani sconvolta dietro le quinte. È successo durante la finalissima del reality : mentre in studio si respirava un’aria festosa - Francesca - tutta sola - piangeva disperata. Nessuno ha detto nulla durante la diretta ma - a distanza di qualChe ora - è venuta fuori la verità. Cosa le hanno fatto : Lunedì 16 aprile 2018 è andata in onda l’ultima puntata de L’Isola dei famosi. Una puntata importante, per questo Alessia Marcuzzi ha deciso di indossare il suo abito da sposa. Sì, proprio quello che aveva indossato al suo matrimonio. Naturalmente era uno schianto ma questa non è certo una novità. A vincere la tredicesima edizione del reality, una delle più piene di colpi di scena e polemiche, è stato Nino Formicola, ovvero colui che ha sempre ...

ManChester United - Che noia : tifoso si addormenta a Old Trafford. Guardate cosa succede! : Domenica scorsa a Old Trafford lo spettacolo per i tifosi dei Red Devils è stato davvero poco edificante: United ko contro il West Bromwich Albion, una sconfitta da incubo per la squadra di Mourinho ...