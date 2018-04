Cessione Reggina | l’assurda richiesta economica del presidente Praticò | così è

Cessione Reggina - ecco la svolta societaria : incontro per il passaggio di proprietà - obiettivo fumata bianca per garantire un futuro al club : Cessione Reggina – La Reggina è impegnata nel campionato di Serie C, la vittoria contro il Bisceglie ha avvicinato tantissimo all’ obiettivo salvezza, adesso la squadra di Maurizi può chiudere definitivamente i conti contro l’Akragas. Stagione non entusiasmante per la squadra amaranto ma a tenere banco a questo punto è il futuro del club . Importante lettera del presidente Praticò che conferma un incontro immediato per la ...

Reggina - subito Karel Zeman in panchina : oppure la dirigenza si è rassegnata alla retroCessione? : Altra sconfitta per la Reggina in campionato, situazione sempre più delicata per la squadra amaranto dopo il ko in trasferta contro il Catania. La classifica adesso fa paura, quintultimo posto con la Paganese distante un punto, l’Andria due punti ma con una partita in meno ed il Fondi tre punti con una partita in meno, potenzialmente la squadra di Maurizi può ritrovarsi in piena playout. Ma a preoccupare sono anche le prestazioni della ...