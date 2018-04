Certificati bianchi - in arrivo decreto correttivo : Roma, 19 apr. (AdnKronos) - Via l’addizionalità, sì al potenziamento degli interventi ammissibili, aumento della flessibilità per i distributori. Fire, in occasione della VII Conferenza sui Certificati bianchi, passa in rassegna i contenuti del decreto correttivo sui Titoli di efficienza energetica