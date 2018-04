Catania | adesso il match di Matera si complica tremendamente

Blastingnews

: RT @graziella_89: Chi è che adesso deve andare a lezione di geografia?eh??? che infarti!! CAGLIARI !! Non CATANIA?????? ps..aggiungi anche PALE… - graziella_89 : RT @graziella_89: Chi è che adesso deve andare a lezione di geografia?eh??? che infarti!! CAGLIARI !! Non CATANIA?????? ps..aggiungi anche PALE… - AndreWesterhof : RT @graziella_89: Chi è che adesso deve andare a lezione di geografia?eh??? che infarti!! CAGLIARI !! Non CATANIA?????? ps..aggiungi anche PALE… - StefyRomano : RT @graziella_89: Chi è che adesso deve andare a lezione di geografia?eh??? che infarti!! CAGLIARI !! Non CATANIA?????? ps..aggiungi anche PALE… -

(Di giovedì 19 aprile 2018) Le attenzioni degli sportivi, dei tifosi e degli amanti della #Serie C sono tutte rivolte al bigdi lunedì sera trae Trapani VIDEO, ma è giusto ricordare anche che il campionato non finira' domenica. Di certo, ildel Massimino sara' un crocevia importante nella lotta alla promozione, però potrebbe non essere l'unico ad essere decisivo. Infatti, il Lecce ed il #considerando che il Trapani, a meno di situazioni clamorose, è praticamente escluso dalla lotta promozione diretta avranno sfide che per motivi diversi non saranno facilissime negli ultimi due turni di campionato. Il Lecce giochera' prima in casa contro la Paganese, nel penultimo turno, e poi in trasferta sul campo del Monopoli. In questo caso, non si tratta di derby mai sentito come tale dai tifosi del Lecce, ma comunque di una sfida molto impegnativa contro una compagine che tanto bene ha fatto ...