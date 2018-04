Casellati | nulla da esplorare

Luigi Di Maio respinge il pressing di Elisabetta Casellati. Secondo giro di incontri : "Per M5s non cambia nulla" : Quarantacinque lunghissimi minuti. Quasi un'ora di dibattito serratissimo, durante il quale Elisabetta Casellati ha provato in tutti i modi a sgretolare il veto del Movimento 5 stelle sulla compartecipazione al governo con Forza Italia. Minuti estenuanti, durante i quali Luigi Di Maio non ha ceduto di un millimetro. Cinque minuti di briefing con i suoi, poi si materializza nel Salone degli specchi di Palazzo Giustiniani e mostra il muso duro ...

Governo : Casellati - voto non porterebbe nulla di nuovo : Roma, 14 apr. (AdnKronos) – “Andare a votare non porterebbe nulla di nuovo, ci riporterebbe allo stato attuale, il voto oggi non risolverebbe la situazione del nostro Paese”. Lo ha affermato la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ospite de ‘L’Intervista’ di Maria Latella, su Sky Tg24. L'articolo Governo: Casellati, voto non porterebbe nulla di nuovo sembra essere il primo su Meteo Web.

