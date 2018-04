Casellati - niente intesa centrodestra-M5S. Di Maio : sì appoggio esterno di FI. No di Berlusconi. Salvini : «Governo con tutto il centrodestra» : Chiuso senza risultati anche il secondo roud di consultazioni condotte dal presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati per formare un governo M5S-Lega, che a questo punto sembra...

Dopo i colloqui con la presidente del Senato, il M5S continua a non voler trattare con Forza Italia e la Lega a voler mantenere unito il centrodestra