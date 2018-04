Carnevali | “Lega A su strada giusta per recuperare terreno perso”

calcioweb.eu

(Di giovedì 19 aprile 2018) “Il commissario Malagò ha fatto un lavoro straordinario, per fortuna è arrivato. Per avere un cambiamento radicale abbiamo sempre pensato fosse necessaria la figura di un commissario”. Sono le parole di elogio per il nuovo corso della Lega di Serie A dell’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni, ospite di ‘La politica nel pallone’ su Gr Parlamento. “In poco tempo Malagò ha nominato Micciché figura che può aiutare nel cambiamento del calcio italiano, adesso aspettiamo che vada a nominare un amministratore delegato per avere questo sviluppo paralizzato negli ultimi 10 anni per un malfunzionamento della Lega calcio. Il nostro è un calcio importante e puòquelperso dal punto di vista economico e del lavoro. Siamo fiduciosi, servono persone capaci e competenti”, prosegue il dirigente ...