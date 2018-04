Carceri | puntiamo sulle misure alternative | costano meno e abbattono la recidiva

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 aprile 2018) È appena uscito “Un anno in carcere”, il XIV Rapporto di Antigone. Lo trovate integralmente – con testi, elaborazioni, infografiche – sul sito dell’associazione. Sono oramai vent’anni. È dal 1998 che Antigone è autorizzata dal Ministero della Giustizia a visitare le circa duecentoitaliane. Sono oltre 70 le osservatrici e gli osservatori di Antigone autorizzati a entrare negli istituti di pena con prerogative paragonabili a quelle dei parlamentari. È questa una prova importante di trasparenza dell’amministrazione penitenziaria, che ringraziamo. Ci permette di entrare in carcere anche con le telecamere, per filmare quanto vediamo e mostrarlo fuori. Negli ultimi mesi abbiamo visitato 86, 36 nel nord, dalla Valle d’Aosta alla Romagna, 20 in centro Italia e 30 tra il sud e le isole. Tra il 31 dicembre 2015 e oggi i detenuti sono cresciuti di 6.059 unità. Oggi ...