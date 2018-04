“Cara Tina ora amo lei”. L’addio di Kikò Nalli. Ormai è uscito allo scoperto - l’ex della Cipollari si è fatto beccare con la sua nuova (giovanissima) fiamma. Mentre l’opinionista resta sola soletta : Mentre Tina Cipollari continua a litigare con Gemma Galgani, il suo ex marito Chicco Nalli ha ben altri pensieri. I due, dopo un lungo periodo di crisi, si sono lasciati. Da principio continuavano a condividere la stessa casa, per amore dei figli, ma poi lui ha deciso di traslocare e adesso si chiarisce molto bene il motivo. A fare la rivelazione che scotta è il settimanale Spy che ha pubblicato delle foto inequivocabili. L’hai ...

Torna il Fan Caraoke su Rai 2 - Alvaro Soler e Cristina D’Avena tra i primi ospiti : Torna il Fan Caraoke su Rai 2, l'appuntamento on the road con i volti della musica e dello spettacolo italiano! Al via da mercoledì 25 aprile 2018 la nuova edizione di Fan Caraoke, con tanti nuovi ospiti e fan che desiderano incontrare il proprio beniamino. L'appuntamento è in programma in seconda serata di Rai Due, e rispetto all'edizione precedente è condotto da Andrea Perroni, Brenda Lodigiani e Giorgia Palmas, che vanno a sostituire ...

Gioielli rubati nelle case - a centinaia dai Carabinieri per visionare la refurtiva : Siena, 13 aprile 2018 - C'è la fila per visionare la refurtiva recuperata nei giorni scorsi dai carabinieri a Siena. Si tratta dei Gioielli che erano stati rubati da appartamenti di tutta la Toscana ...

Uomini e Donne - Valentina Autiero : "Cerco un uomo dal Carattere forte. La bellezza non basta" : Valentina Autiero è uno dei volti più noti del Trono Over di Uomini e Donne, nota per la sua "romanità" e per la sua schiettezza nell'esprimere le proprie opinioni. Tanto per cambiare, anche lei, anche se non ai livelli di Tina Cipollari ovviamente, non ha un rapporto sereno con la "collega" Gemma Galgani.Valentina Autiero ha 38 anni e proviene da Anzio. Dopo una frequentazione non andata a buon fine con Nicola, Valentina entrò in ...

Latina : lascia l'ospedale Antonietta - la moglie del Carabiniere killer : stata finalmente dimessa dall'ospedale San Camillo di Roma Antonietta Gargiulo, la donna ferita a Cisterna di Latina dal marito, il carabiniere Luigi Capasso, che poi ha ucciso le due figlie e si è ...

Messa in memoria di Alessandro - in centinaia per ricordare il giovane assassinato a PesCara : Pescara - centinaia di persone hanno partecipato alla Messa per Alessandro Neri, il 29enne di Spoltore (Pescara) ucciso a colpi di arma da fuoco e trovato morto giovedì 8 marzo in un canale alla periferia di Pescara. La cerimonia, nella chiesa di San Camillo De Lellis a Villa Raspa di Spoltore, si è aperta con uno struggente brano del 'The Precious Gospel Singers', coro di Pescara che ha preso parte al rito per volontà ...

La Procura di Latina : 'Alessia e Martina sono state uccise subito dal padre Carabiniere' : 'Tutto quello che si doveva fare è stato fatto. L'intervento dei carabinieri è stato tempestivo e professionale': il Procuratore capo di Latina, Andrea De Gasperis, risponde alle ipotesi formulate ...

“In quel momento le due bambine…”. Omicidio Cisterna di Latina - il dubbio atroce su Alessia e Martina - uccise dal padre Carabiniere : Nei giorni scorsi gli inquirenti hanno preso il coraggio a quattro mani. Sono andati in ospedale e hanno comunicato Antonietta Gargiulo che le sue bambine erano state uccise. Una storia che lascia strascichi pesanti e che, per molti, continua ad essere incomprensibile. L’arma rivolta dall’uomo verso il suo sangue, la moglie raggiunta da tre proiettili, colpita forse di proposito in zone non letali, come se il progetto di Lugi Capasso ...

Cisterna di Latina si ferma per i funerali di Martina e Alessia - uccise dal padre Carabiniere : La madre, ferita gravemente dal marito che ha poi sparato alle figlie e si è tolto la vita, è ancora ricoverata in ospedale e non potrà essere presente....