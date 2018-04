“Cara Tina ora amo lei” L’addio di Kikò Nalli Ormai è uscito allo scoperto | l’ex della

caffeinamagazine

: RT @giug13: ...esortiamo perciò a rispettare la natura che ha tante bellezze da scoprire!Buongiorno cara Tina e un LUMINOSO GIOVEDÌ di sere… - TinaAnceschi : RT @giug13: ...esortiamo perciò a rispettare la natura che ha tante bellezze da scoprire!Buongiorno cara Tina e un LUMINOSO GIOVEDÌ di sere… - giug13 : ...esortiamo perciò a rispettare la natura che ha tante bellezze da scoprire!Buongiorno cara Tina e un LUMINOSO GIO… - MachiRora : Cara Barbarella nostra,tu che tutto puoi..fai entrare nella casa TINA. Già immagino il trash con Aida. ADOROH #GF15 -

(Di giovedì 19 aprile 2018) MentreCipollari continua a litigare con Gemma Galgani, il suo ex marito Chiccoha ben altri pensieri. I due, dopo un lungo periodo di crisi, si sono lasciati. Da principio continuavano a condividere la stessa casa, per amore dei figli, ma poi lui ha deciso di traslocare e adesso si chiarisce molto bene il motivo. A fare la rivelazione che scotta è il settimanale Spy che ha pubblicato delle foto inequivocabili. L’hai stylist è stato beccato mentre cammina mano nella mano e poi bacia con passione una bellissima ragazza bruna. La donna che è riuscita a risvegliare il suo cuore è l’attrice spagnola Myr Garrido. L’uomo e la trentasettenne si sono conosciuti sul lavoro. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi poco più di venti giorni fa,sosteneva che fosse ancora troppo presto per rifarsi una vita, ma in futuro avrebbe vissuto volentieri ...