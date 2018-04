Cara Italia | caro governo

NiCaragua - scomparso documentarista italiano : “Arrestato mentre filmava un incendio” : La denuncia di alcuni familiari che hanno voluto solo rivelare le iniziali del giovane documentarista torinese, A.G.: sarebbe stato arrestato mentre documentava le conseguenze dell'incendio che ha devastato la riserva naturale Indio-Maiz.Continua a leggere

Chi è Ghali, il suo vero nome e quali sono le sue origini Ghali Amdouni, conosciuto al pubblico semplicemente come Ghali, ha origini tunisine ed è nato a Milano il 21 Maggio 1993. Ghali (altezza 1.94 cm) ha vissuto quasi tutta la sua infanzia a Baggio, periferia Milanese. Il ragazzo è un rapper che si […]

Nuoto - Ilaria Cusinato è realtà. L’Italia ha trovato una mistista di Caratura internazionale : Secondo titolo in questi Campionati Italiani ad un centesimo dal record nazionale dei 200 misti donne di Alessia Filippi ed una consapevolezza di se stessa crescente, Ilaria Cusinato, allieva di Stefano Morini, continua la sua cavalcata vincente in questi Assoluti 2018 a Riccione, mettendo in mostra voglia di migliorarsi e traguardi ambiziosi. La cura dell’allenatore toscano si vede nel modo di nuotare e gestire lo sforzo dell’atleta ...

Jovanotti mixa Cara Italia di Ghali prima di ripartire in tour con l’ultima data di Torino : Jovanotti mixa Cara Italia di Ghali insieme a In Italia, brano che compare nella tracklist del suo nuovo disco di inediti, attualmente in tour in tutti i palasport e con le date al PalAlpitour di Torino. Il brano è eseguito alla chitarra da Lorenzo Jovanotti e contiene il brano di grande successo del rapper italo-tunisino che Cherubini ha sempre dimostrato di apprezzare in maniera particolare. Nelle ore che lo separano dal ritorno sul ...

Dal 4 aprile App Store Huawei in Italia : link al download e Caratteristiche di AppGallery : Sta arrivando in queste ore una novità molto interessante sul fronte Mobile in Italia, considerando il fatto che possiamo finalmente toccare con mano il nuovo App Store Huawei, anche se il nome ufficiale è AppGallery. Finora concepito per il solo mercato cinese, finalmente anche gli utenti che hanno deciso di puntare su un device del produttore asiatico avranno uno Store tutto per loro in termini di app, esattamente come avviene con i prodotti ...

“Ho lasciato la divisa da Carabiniere e ora difendo gli asini autoctoni delle Baleari. Addio Italia” : Se si apre la pagina internet della sua associazione, si viene accolti dall’audio di un raglio asinino. “Un raglio ci salverà”. È questo il motto di Giovanni Alberto Orlando, 58enne ex carabiniere che ha messo l’uniforme in un armadio per trasferirsi alle Baleari dove gestisce Asno Balear Ibiza, che si occupa di reintrodurre una specie di asino autoctona. “Il mio lavoro non mi manca, ora non ho padroni e sono libero di ...

Ghali : “Ricchi dentro” nuovo singolo e video per il rapper di “Cara Italia” : Continua il successo di “Cara Italia” prodotto da Charlie Charles che, in poche ore dall’uscita, si è guadagnato la posizione n.1 nella TOP 200 charts di Spotify e ha raggiunto 4.200.000 views su youtube in un solo giorno (attualmente supera 54 milioni di views). Mentre “Cara Italia”, a quasi due mesi dall’uscita, è ancora ai primi posti (alla #2 la scorsa settimana) della classifica airplay radio Earone, Ghali pubblica sui suoi ...

Made in Italy - Coldiretti : la guerra fredda con la Russia costa Cara all’economia italiana : Le esportazioni Made in Italy in Russia sono state di poco inferiori a 8 miliardi nel 2017, circa 3 miliardi in meno del 2013, l’anno precedente all’introduzione delle sanzioni. E’ quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che la guerra fredda con la Russia costa cara all’economia italiana, in occasione della decisione degli Stati Uniti e dell’Europa di espellere oltre cento diplomatici russi. A seguito delle sanzioni decise ...

Ciao Cara Italia - ti lasciamo per seguire i nostri sogni : Una settimana fa ho scritto una lettera alla mia cara Italia raccontando della mia partenza verso Londra, verso un’altra avventura che mi avrebbe riportato lontano da casa. Era un mio sfogo verso un Paese meraviglioso che non riesce a trattenere i suoi cosiddetti talenti. ...

Ghali - “Ricchi dentro”/ Video - la nuova hit dopo “Cara Italia” : brucia il "pandino" tra l'entusiasmo dei fan : Ghali, “Ricchi dentro”, il rapper di origini tunisine, torna con il Video del nuovo singolo dopo lo strepitoso successo di "Cara Italia", ecco le considerazioni.(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 20:57:00 GMT)

A PesCara si parla di "Nuove Imprese a tasso zero" : incentivo Invitalia per nuove imprese : "Investire sul futuro: le opportunità per le nuove imprese". E' il titolo dell'incontro che si terrà a Pescara, il prossimo 12 Aprile, presso la Direzione Regionale CNA. Si parlerà di nuove imprese a ...

Sollevamento pesi - Europei 2018 : Italia subito all’assalto del podio con le sorelle Pagliaro e Mirco SCarantino : A Bucarest, quest’oggi, prenderanno il via i Campionati Europei 2018 di Sollevamento pesi, la prima competizione internazionale di spessore cui sarà impegnata la nazionale Italiana, che si schiererà al via con otto atleti, due uomini e sei donne, tutti con possibilità di andare a medaglia, già a partire dalle prime gare odierne. Nella 48 kg femminili, infatti, saranno impegnate a partire dalle 17.00 Italiane Alessandra e Genny Pagliaro. La ...