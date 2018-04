Cantiere Tap | per questioni di sicurezza torna la zona rossa a San Basilio

'Zona rossa' attorno al Cantiere No Tap : ANSA, - LECCE, 19 APR - Il prefetto di Lecce, Claudio Palomba, ha ripristinato da oggi e fino al 25 aprile la cosiddetta 'Zona rossa' attorno all'area del cantiere di San Basilio, a Melendugno , Lecce,...

LECCE - SCONTRI TAP : CAOS Cantiere GASDOTTO/ Ultime notizie - arrestato manifestante : 4 agenti feriti : Tap, SCONTRI al CANTIERE e feriti con la Polizia: Ultime notizie, disordini sulla provinciale 145 che collega Legge a Melendugno sulla strada che porta i mezzi Tap al CANTIERE di GASDOTTO.(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 12:58:00 GMT)

Gasdotto TAP - nuovi disordini nell'area del Cantiere : Teleborsa, - nuovi disordini nella notte per il blocco messo in atto dagli attivisti NO TA P sulla strada provinciale 145 che collega Lecce a Melendugno , la via che i mezzi TAP percorrono per ...

Tap - scontri al Cantiere e feriti con la Polizia/ Ultime notizie - disordini sulla provinciale 145 : Tap, scontri al cantiere e feriti con la Polizia: Ultime notizie, disordini sulla provinciale 145 che collega Legge a Melendugo sulla strada che porta i mezzi Tap al cantiere di gasdotto.(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 11:21:00 GMT)

Gasdotto TAP - nuovi disordini nell'area del Cantiere : nuovi disordini nella notte per il blocco messo in atto dagli attivisti NO TA P sulla strada provinciale 145 che collega Lecce a Melendugno , la via che i mezzi TAP percorrono per arrivare al cantiere ...

Ancora tensioni al Cantiere No Tap. Feriti due agenti - un attivista portato in Questura : Due agenti della polizia sono rimasti lievemente Feriti nel corso dei nuovi disordini che si sono registrati questa notte con l'ennesimo tentativo di blocco messo in atto dagli attivisti No Tap sulla strada provinciale 145 che collega Lecce a Melendugno, la via che i mezzi Tap percorrono per arrivare al cantiere del gasdotto che dall'Azerbaijan dovrebbe approdare in Salento, proprio a Melendugno. Un progetto a cui parte della popolazione locale ...

Lecce - ancora scontri al Cantiere del gasdotto Tap : contusi 2 agenti - fermato un attivista : Nuovi disordini si sono registrati nella notte con l'ennesimo tentativo di blocco messo in atto dagli attivisti No Tap sulla strada che i mezzi Tap percorrono...

Tap : protesta - strada Cantiere ostruita : ANSA, - MELENDUGNO , LECCE, , 9 APR - La scorsa notte la strada di accesso al cantiere del gasdotto Tap a Melendugno è stata nuovamente ostruita con pietre, massi e altri ostacoli per impedire il ...

Salento - blitz dei No Tap al Cantiere del gasdotto. La polizia carica : "Due feriti" : Numerosi attivisti si sono ritrovati sulla provinciale Melendugno-San Foca per provare a rallentare i lavori. La denuncia degli ambientalisti: "Colpito perchè...