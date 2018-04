Cantiere Europa | Merkel e Macron si incontrano tra le impalcature del nuovo castello di

huffingtonpost

(Di giovedì 19 aprile 2018) Come l'è unin corso, così anche ildi Berlino, teatro dell'incontro odierno tra la cancelliera tedesca Angelae il presidente francese Emmanuel. "Entro giugno abbiamo l'obiettivo di presentare una visione comune" per l', ha detto il presidente francese in conferenza stampa. "Abbiamo deciso che per il vertice di giugno avremmo affrontato grandi temi centrali", ha dichiarato.La scelta di incontrarsi neldel- progettato dall'architetto italiano Franco Stella - ha una valenza simbolica: anche l'è unin corso, e l'approfondimento dell'integrazione europea è uno dei nodi principali della bilaterale di oggi, in vista del vertice di giugno. Dopo aver visitato ilandranno in cancelleria, per un confronto che dovrebbe durare 4 ore. Temi sul tavolo: le ...