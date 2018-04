newsgo

: Campidoglio: un lungo week-end di festa per il Natale di Roma - ItaliaNotizie24 : Campidoglio: un lungo week-end di festa per il Natale di Roma - SteCrocco : Campidoglio: un lungo weekend di festa per il Natale di Roma. Arte, cultura ed eventi per tutta la famiglia - CinqueNews : Campidoglio: un lungo weekend di festa per il Natale di Roma. Arte, cultura ed eventi per tutta la famiglia -

(Di giovedì 19 aprile 2018) Unaper tutti i cittadini lunga un intero fine settimana. Cosìfesteggia il suo 2771° compleanno, con un ricco calendario di eventi culturali, appuntamenti didattici, mostre e celebrazioni ufficiali. Il fine settimana del 21 e 22 aprile culminerà domenica con unaall’aria aperta in cui tutti potranno passeggiare tra piazza della Bocca della Verità e via Petroselli, zona pedonalizzata per …