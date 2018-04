Campi rom | Campidoglio verso rimpatri assistiti

Russia - calciatrici promettono calendario erotico : foto hot se vinceranno Campionato : Le calciatrici dello Enisey, squadra della città di Krasnoyark in Siberia, hanno promesso di spogliarsi davanti all'obbiettivo del fotografo se vinceranno il campionato russo. Lo ha annunciato il club ...

Campidoglio : un lungo week-end di festa per il Natale di Roma : Una festa per tutti i cittadini lunga un intero fine settimana. Così Roma festeggia il suo 2771° compleanno, con un ricco calendario di eventi culturali, appuntamenti didattici, mostre e celebrazioni ufficiali. Il fine settimana del 21 e 22 aprile culminerà domenica con una festa all’aria aperta in cui tutti potranno passeggiare tra piazza della Bocca della Verità e via Petroselli, zona pedonalizzata per […]

VOLLEY / Bunge Romagna in Volley e Olimpia Master Cmc nuovi Campioni provinciali Under 18 : La cronaca delle due partite La Bunge si è imposta sull'InVolley per 3-0 , 25-15, 25-23, 25-13, in una finale equilibrata solo nel secondo set, quando l'InVolley è riuscita con una bella partenza a ...

Roma - Monchi : 'Accetterei il quinto posto in Campionato solo in cambio della vittoria della Champions' : nel corso del programma 'Serie A Live' in onda su Premium Sport, il direttore sportivo della Roma Monchi dichiara: 'La fila che i tifosi hanno fatto per prendere i biglietti per il Liverpool ci rende orgogliosi: abbiamo la possibilità di fare felici tante ...

#Campionidivita - a Roma studenti incontrano atleti paralimpici : ... Oney Tapia, argento alla Paralimpiadi di Rio 2016 nel lancio del disco per non-vedenti, Federica Maspero, argento mondiale sui 400 metri categoria amputazione, e Andrea Lucchetta, campione del mondo ...

Roma - il caso del filo di nichel del Campidoglio : un tesoro - mai usato - : Adesso anche l'Oref, l'organo di revisione contabile del Campidoglio, rispolvera la storia del sottilissimo filo di nichel , circa 200 chilometri per quasi 900 grammi, rimasto per anni un tesoretto ...

Roma - rallenti in Campionato? Pallotta : "Si deve finire nelle prime quattro" : Due partite di fila senza segnare in campionato, come non succedeva da tre anni, quando in panchina c'era Rudi Garcia. Due punti nelle ultime tre partite di campionato, conquistati nel derby e a ...

Premier League - il Manchester City è Campione : il titolo lo porta il… West Bromwich : Premier League, il Manchester City è campione, la squadra di Guardiola vince il titolo grazie al West Bromwich che nella gara di oggi ha vinto contro il Manchester United, unico risultato possibile per chiudere definitivamente i conti. Nella gara di ieri il Manchester City ha vinto contro il Tottenham, oggi tutti sul divano per la partita tra United e West Bromwich, blitz esterno grazie ad una rete di Rodriguez al 73′. Lo United non può ...

Klopp - Roma? 'Ora pensiamo al Campionato' : ANSA, - LONDRA, 13 APR - La Roma può attendere, la priorità immediata di Jurgen Klopp è la Premier League perché il suo Liverpool spera ancora di raggiungere il secondo posto, attualmente occupato dal ...

Salah - grande grazie alla Roma : ma a Liverpool è diventato un Campione : ... si è confermato un giocatore pazzesco, a Liverpool, dove è arrivato lo scorso giugno per 42 milioni di euro più bonus fino a un massimo di 8 milioni, è diventato uno dei migliori interpreti al mondo ...

Roma - ok dal Campidoglio a strada intitolata a Frizzi : Fabrizio Frizzi avrà una strada intitolata a suo nome a Roma. Lo ha deciso il consiglio comunale del Campidoglio che ha approvato all'unanimità la mozione presentata da Fratelli d'Italia pochi giorni ...

LIVE Nuoto - Campionati Italiani 2018 in DIRETTA : risultati e aggiornamenti venerdì 13 aprile. Farfalla e dorso promettono scintille : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare degli Assoluti di Nuoto a Riccione. Quarta giornata di gare degli Assoluti 2018 nello Stadio del Nuoto di Riccione. Dopo la scorpacciata di tempi interessanti di ieri, oggi ad attirare l’attenzione degli appassionati sarà la sfida dei 100 Farfalla uomini tra Piero Codia e Matteo Rivolta, già protagonisti agli Europei in vasca corta a Copenhagen (Danimarca) ed entrambi ...

Formula E Roma - auto elettriche al Campidoglio/ Virginia Raggi : “Le userò per gli appuntamenti istituzionali” : Formula E Roma, auto elettriche al Campidoglio, Virginia Raggi: “La userò per gli appuntamenti istituzionali”. Le parole del primo cittadino di Roma, all'arrivo delle auto elettriche(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 22:17:00 GMT)