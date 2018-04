Camorra | 50 arresti per traffico internazionale di droga e riciclaggio

Camorra - 50 arresti per droga e riciclaggio : Cinquanta arresti per traffico internazionale di droga e riciclaggio in un blitz anti- Camorra dei carabinieri nel Napoletano. Provvedimenti cautelari emessi dal Gip di Napoli su richiesta della Dda . ...

Camorra - blitz dei carabinieri 50 arresti per droga e riciclaggio : É in corso un'operazione da parte del Comando provinciale dei carabinieri che stanno dando esecuzione a provvedimenti cautelari emessi dal Gip di Napoli su richiesta della Dda nei confronti di oltre ...

Camorra - blitz a Napoli : 50 arresti per droga e riciclaggio : Camorra, blitz a Napoli: 50 arresti per droga e riciclaggio L'operazione coinvolge oltre una cinquantina di persone. Sono ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione per il traffico internazionale e spaccio di stupefacenti, intestazione fittizia di beni, impiego di denaro di provenienza illecita e ...

Camorra - blitz dei carabinieri 50 arresti per droga e riciclaggio : É in corso un'operazione da parte del Comando provinciale dei carabinieri che stanno dando esecuzione a provvedimenti cautelari emessi dal Gip di Napoli su richiesta della Dda nei...

Maxi-operazione antiCamorra a Napoli : 50 arresti per droga e riciclaggio : È in corso un'operazione da parte del Comando provinciale dei carabinieri, che stanno dando esecuzione a provvedimenti cautelari emessi dal Gip di Napoli su richiesta della Dda nei confronti di oltre 50 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico internazionale e allo spaccio di stupefacenti, intestazione fittizia di beni, impiego di denaro di provenienza illecita e riciclaggio. Tutti reati ...

Camorra - blitz dei carabinierii 50 arresti per droga e riciclaggio : É in corso un'operazione da parte del Comando provinciale dei carabinieri che stanno dando esecuzione a provvedimenti cautelari emessi dal Gip di Napoli su richiesta della Dda nei...

Camorra - l'impero dei Casalesi in Transilvania/ Ultime notizie : 2 arresti e 400 appartamenti sequestrati : Camorra, l'impero dei Casalesi in Transilvania: arrestati due fratelli vicini alla fazione del boss Michele Zagaria e sequestrati centinaia di appartamenti per milioni di euro.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 17:41:00 GMT)

Camorra - 2 arresti e centinaia di milioni sequestrati in Transilvania ai Casalesi. Colpito il patrimonio di Michele Zagaria : I soldi dei Casalesi in Transilvania. I fratelli Giuseppe Inquieto e Nicola Inquieto, arrestati oggi dall’Antimafia di Napoli, avevano scelto la cittadina romena di Pitesti, a nord di Bucarest, per mettere in piedi un patrimonio imprenditoriale riconducibile al boss della Camorra Michele Zagaria. I due, infatti, sono fratelli di Vincenzo Inquieto, l’uomo che aiutò “Capastorta” nell’ultimo periodo della sua ...

Camorra - investivano in Romania con soldi dei Casalesi : 2 arresti : Camorra, investivano in Romania con soldi dei Casalesi: 2 arresti Con il denaro del boss Michele Zagaria, due fratelli di 43 e 48 anni di Aversa avevano creato un patrimonio societario e immobiliare fatto di imprese, centri benessere e appartamenti. Per i due imprenditori l’accusa è di associazione a delinquere di stampo ...

Camorra - investivano in Romania con soldi dei casalesi : 2 arresti - : Con il denaro del boss Michele Zagaria, due fratelli di 43 e 48 anni di Aversa avevano creato un patrimonio societario e immobiliare fatto di imprese, centri benessere e appartamenti. Per i due ...

Camorra - investivano in Romania con soldi dei casalesi : 2 arresti : Camorra, investivano in Romania con soldi dei casalesi: 2 arresti Con il denaro del boss Michele Zagaria, due fratelli di 43 e 48 anni di Aversa avevano creato un patrimonio societario e immobiliare fatto di imprese, centri benessere e appartamenti. Per i due imprenditori l’accusa è di associazione a delinquere di stampo ...

Camorra - investivano in Romania con soldi dei casalesi : 2 arresti - : Con il denaro del boss Michele Zagaria, due fratelli di 43 e 48 anni di Aversa avevano creato un patrimonio societario e immobiliare fatto di imprese, centri benessere e appartamenti. Per i due ...

Camorra : blitz nel napoletano - 8 arresti per droga : In carcere i componenti della banda 'Catuogno- Di Biase' che controllavano lo spaccio a Giugliano, nell'hinterland napoletano, e che erano impegnati in una guerra controla banda del clan Mallardo - Il ...

Napoli - Camorra : blitz agli 'scissionisti' del clan Mallardo/ 8 arresti per droga nel gruppo Catuogno-Di Biase : Camorra, blitz nel Napoletano agli 'scissionisti' del clan Mallardo: 8 arresti nel gruppo Catuogno-Di Biase. Origine scontro e spaccio di droga.