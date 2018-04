Camera | Fico riceve comandante carabinieri Nistri

Lieve malore alla Camera. E Fico sospende la seduta : Un breve momento di tensione ha scosso i deputati in Aula per discutere della crisi in Siria. Un Lieve malore ha infatti colto Andrea Giorgis, il deputato del Partito democratico (guarda il video). Il presidente della camera Roberto Fico ha immediatamente sospeso i lavori dell'Aula per alcuni minuti. Per fortuna non si è trattato di nulla di grave. Tanto che lo stesso deputato democratico ha lasciato da solo l'emiciclo e, subito dopo, si è ...

Camera : Fico incontra comandante generale Gdf Toschi : Roma, 17 apr. (AdnKronos) – Il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, ha incontrato questa mattina a Montecitorio il comandante generale della Guardia di Finanza, Giorgio Toschi. L'articolo Camera: Fico incontra comandante generale Gdf Toschi sembra essere il primo su CalcioWeb.

SVASTICA INCISA SULLA PORTA DEL BAGNO DELLA Camera/ Foto : aperta una verifica dal presidente Fico : CAMERA, SVASTICA INCISA SULLA PORTA del BAGNO di Montecitorio: Roma, la Foto e la scritta dell'inno nazista DELLA Wehrmacht "il carro armato sta ruggendo". Ma chi sarà stato?(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 22:56:00 GMT)

Svastica sulla porta del bagno della Camera - Fico ordina rimozione : Il numero uno del partito di estrema destra aveva affermato durante un comizio nei pressi del Pantheon, a Roma: 'Travolgeremo la politica' . Eccesso sovranista che forse ha danneggiato CasaPound. ...

Inquietudine per Fico. Tra gli M5s cresce la paura di un preincarico al presidente della Camera che brucerebbe Di Maio : La paura che si bruci Luigi Di Maio attraverso Roberto Fico. È questa l'Inquietudine che vivono ora i vertici del Movimento 5 Stelle. Considerato lo "stallo", parola pronunciata dal Capo dello Stato per illustrare l'attuazione situazione politica, i grillini si possono trovare di fronte a uno scenario che non avevano minimamente previsto.Nell'urgenza di formare un nuovo governo data la delicatezza del momento internazionale, al netto del ...

Fico sempre più fico : ecco il nuovo look del Presidente della Camera : Giacca, cravatta e look da curare con attenzione, anzi nei minimi particolari. Si fa sempre più... fico, il pentastellato Roberto fico. Cambiano le responsabilità e anche il modo di presentarsi in ...

Vitalizi - Casellati come Fico : “Senatori Questori avviino istruttoria con i colleghi della Camera. Spero in rapide soluzioni” : Roberto Fico lo aveva annunciato poco dopo la sua elezione al vertice della Camera e aveva poi rilanciato quello che è stato uno dei temi principali della campagna elettorale del Movimento 5 stelle: “I Questori della Camera hanno 15 giorni per presentare una proposta di superamento dell’attuale sistema dei Vitalizi“. Due giorni dopo risponde all’iniziativa la sua collega al Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, che dice di ...

Camera - Fico avvia l'istruttoria sui vitalizi per ex parlamentari : Una delle prime iniziative di Roberto Fico nel suo nuovo ruolo di Presidente della Camera è stato quello di dare il mandato al Collegio dei Questori di avviare un'istruttoria e predisporre una proposta sui vitalizi degli ex parlamentari. È stato il questore anziano di Montecitorio Riccardo Fraccaro (anch'egli del Movimento Cinque Stelle) a spiegarlo oggi dopo la riunione dell'Ufficio di Presidenza:"Entro 15 giorni presenteremo una proposta ...

Camera - Fico avvia l’istruttoria per superare i vitalizi : una proposta entro 15 giorni : Il presidente della Camera ha dato mandato ai questori di Montecitorio di predisporre entro 15 giorni una proposta per il superamento del sistema dei vitalizi agli ex deputati. I vitalizi riguardano 2.600 ex parlamentari per una spesa annua di circa 207 milioni

Fico a Questori : Camera deve corrispondere desiderio forte equità : Roma, 9 apr. , askanews, 'La domanda sempre piu' forte di equita' sociale che viene dal Paese richiede la massima attenzione del Parlamento. Un ruolo determinante e' svolto naturalmente dalla funzione ...

Vitalizi - Fico : “I questori della Camera hanno 15 giorni per presentare proposta di superamento del sistema attuale” : L’aveva detto poco dopo la sua elezione al vertice della Camera dei deputati, quando aveva rinunciato all’indennità di funzione accessoria prevista per la terza carica dello Stato. “L’epoca dei privilegi è finita, dobbiamo tagliare i costi della politica e razionalizzare i costi della Camera”, erano state le parole utilizzate da Roberto Fico. Che adesso rilancia quello che è stato uno dei temi principali della ...