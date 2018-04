Cambridge Analytica stava per lanciare una criptovaluta

La tempesta perfetta dopo il caso Cambridge Analytica : La vicenda Facebook/Cambridge Analityca e le dimissioni diMartin Sorrell dal gruppo di comunicazione Wpp (Wire and plastic products), che è il più grande del mondo, sono i segnali della tempesta perfetta che sta sconvolgendo il mondo della pubblicità.tempesta, o meglio, crisi che coinvolge anche un giornalismo del tutto incapace di approfondire e analizzare cause e effetti: lo dimostra il fatto che anche autorevoli firme ...

Perugia #ijf18 - Amenduni sul metodo psicografico di Cambridge Analytica : “Ma è solo propaganda” : “Lo scandalo Cambridge Analytica non è uno scandalo. È propaganda”. Lo spiega Dino Amenduni, socio dell’agenzia di comunicazione Proforma ed esperto di comunicazione, a margine degli incontri del Festival del Giornalismo di Perugia. “Sono stati utilizzati dati per campagne basati su metodo psicografico, ovvero basate sull’incrocio tra le caratteristiche di personalità degli utenti e i meccanismi di navigazione su Facebook”, dice Amenduni. ...

Facebook - non solo Cambridge Analytica : è nei guai anche in Asia - : Il problema osserva la testata 'Quarz' e' che tali affermazioni contraddicono la 'politica conciliante' che Zuckerberg sta avendo nei confronti delle autorita' cinesi, le quali dal 2009 mantengono il ...

Come posso sapere se le mie informazioni sono state condivise con Cambridge Analytica? : A seguito dello scandalo emerso qualche settimana fa che ha coinvolto Facebok e Cambridge Analytica, il noto Social Network ha messo a disposizione un tool che permette di verificare se i dati del proprio account siano stati violati e quindi “passati” all’azienda di consulenza britannica. Facebook: i vostri “mi piace” rivelano informazioni personali, lo assicura una ricercaInternetFacebook In base ai dati raccolti ...

Cambridge Analytica - vestito blu e messaggio agli utenti : la tattica di Zuckerberg per difendere Facebook : Nelle ultime 48 ore il fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg, si è dovuto sottoporre alle domande dei senatori e dei deputati del Congresso degli Stati Uniti sullo scandalo dei dati sottratti illegalmente dalla società di consulenza Cambridge Analytica a danno di 87 milioni di utenti. Nei giorni in cui la vicenda è esplosa, Facebook è crollato in borsa perdendo 80 miliardi di dollari. Da quando Zuckerberg è sceso in campo però – ...

Facebook : come sapere se Cambridge Analytica ha rubato i tuoi dati Video : Lo scandalo di Facebook [Video] sui dati rubati agli utenti sulla piattaforma social, che ha coinvolto milioni di persone in tutto il mondo, ha preoccupato, non poco, tutti i profili personali potenzialmente coinvolti. Intanto Zuckerberg, fondatore e attuale presidente e amministratore delegato di #Facebook, insieme al suo team di tecnici e informatici, starebbe studiando strategie per correre al più presto ai ripari. Facebook: il messaggio che ...

CambridgeAnalytica : la digital divide tra millennials e "senatori" dei giorni nostri : Cambridge Analytica è ben oltre lo "scandalo fumoso" di cui tutti stanno parlando e scrivendo e che oramai, da settimane, riempie il mainstream. Il caso apre a infinite domande e a una nuova, futura, questione che ci coinvolgerà sempre più direttamente come cittadini della rete. Gli argomenti da trattare saranno tanti: privacy, etica, leggi in materia di digitale, gestione delle community, digital journalism, marketing, ...

Facebook - ecco come sapere se il tuo account è stato usato da Cambridge Analytica : Zuckerberg ha dovuto ammettere che giunti al momento attuale 'è inevitabile dare delle regole' all'economia di Internet, e all'uso dei dati personali, apprezzando apertamente il Gdpr dell'Ue e ...

Zuckerberg al Congresso : «Anche i miei dati violati da Cambridge Analytica» Video Il 1° round|Paghereste per Fb? : Il fondatore di Facebook davanti alla Commissione Energia e Commercio della Camera dei Rappresentanti americana per testimoniare sul caso Cambridge Analytica

Cambridge Analytica - rimosso il Ceo Tayler. E Zuckerberg in audizione alla Camera Usa : “Violati anche i miei dati” : L’amministratore delegato di Cambridge Analytica, Alexander Tayler, è stato rimosso dal suo incarico. La società di consulenza, accusata di aver ottenuto illegalmente i dati personali di 87 milioni di utenti Facebook, ha annunciato in una nota che Tayler tornerà a dirigere la divisione dati “per focalizzarsi sulle varie inchieste e indagini”. Nelle stesse ore il Ceo di Facebook Mark Zuckerberg si è sottoposto alle domande dei ...

Zuckerberg alla Camera : “Cambridge Analytica aveva anche i miei dati” : Una delle vittime di Cambridge Analytica è stato proprio Mark Zuckerberg. Il ceo di Facebook lo ha ammesso rispondendo a una domanda dell’audizione davanti alla Commissione Energia e Commercio della Camera, decisamente più aggressiva rispetto a quella al Senato degli Stati Uniti, che lo aveva tenuto cinque ore a rispondere alle domande. I rappresentanti hanno incalzato il fondatore del social network chiedendogli a più riprese, di ...

Caso Fb - silurato Ad Cambridge Analytica : 20.42 L'amministratore delegato di Cambridge Analytica, Alexander Tayler, è stato rimosso dal suo incarico e ritorna alla sua precedente posizione. E' quanto ha annunciato la stessa società di consulenza accusata di aver impropriamente ottenuto i dati personali di 87 mln di utenti del social network web Facebook. Tayler riprenderà il suo posto a capo della divisione dati "per focalizzarsi sulle varie inchieste e indagini", ha riferito il ...

Facebook : rimosso Ceo di Cambridge Analytica : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Zuckerberg : anche i miei dati vittima di Cambridge Analytica. Ora nuove regole : NEW YORK - Per Mark Zuckerberg gli scandali di Facebook sono una questione personale. Letteralmente: il chief executive e fondatore di Facebook ha rivelato in Congresso di essere stato lui ...