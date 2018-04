Calcio | Giovanni Malagò | “L’elezione di Gaetano Miccichè in Lega è regolare Vogliono

oasport

(Di giovedì 19 aprile 2018) “L’elezione disi è svolta regolarmente. C’è qualcuno che si diverse a lanciare sassi per destabilizzare il sistema“. Con queste paroleha commentato le presunte irregolarità formali nell’elezione dia presidente dellaSerie A. “Non ho capito di cosa stiamo parlando. Non lo comprendo e non lo capisco, quindi mi è difficile dare un giudizio“, ha dichiarato il presidente del CONI a margine del seminario “Contrastare la corruzione nello sport”. “C’è stata una votazione, come previsto. Non credo sia questo il problema. Penso e credo di essere un commissario rispettato, eè l’unica persona che poteva avere l’unanimità in così poco tempo. Questo ambiente ha ben altri problemi“. Ovvero i diritti tv. “È una situazione particolare, turbolenta. ...