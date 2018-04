Cal Crutchlow | GP Americhe 2018 | “Dopo la vittoria in Argentina cercherò di puntare al

oasport

(Di giovedì 19 aprile 2018) La conferenza stampa che ha sancito il via del fine settimana del Gran Premio delledella MotoGP (clicca qui per programma e tv) ha proposto, sicuramente, un pilota più sereno e soddisfatto degli altri: Cal. Il britannico del team LCR Honda, infatti, è reduce dal brillante successo nel Gran Premio didi Termas de Rio Hondo anche se, dopo quello che è successo in pista, è passato un po’ troppo in secondo piano. Il pilota nato a Coventry è stato in grado di centrare la sua terzanella classe regina e, soprattutto, ha dimostrato ancora una volta che, quando ha la possibilità per piazzare la zampata, ci riesce. Dulcis in fundo, è salito in vetta alla classifica del Mondiale, con tre punti di vantaggio su Andrea Dovizioso. “Credo che siamo in prima posizione con pieno merito – sottolinea – Non so se ho messo a tacere i ...