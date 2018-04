Bullismo | nuovo allarme | minacce a professoressa in classe | obbligo di dimora per

Lucca - spunta nuovo video di Bullismo al professore : insulti e spazzatura sulla cattedra : Lucca , spunta un nuovo video di bullismo nei confronti del professore dell'istituto tecnico Carrarà. Dopo le immagini in cui uno studente urlava al docente di itailano e storia...

Bullismo a scuola - nuovo video degli studenti di Lucca. La testata col casco al professore in cattedra : Il video dello studente bullo che umilia e minaccia il suo professore non è l’unico uscito dalla scuola di Lucca. Dopo che il primo video (guarda) aveva fatto il giro della reta, tre studenti minorenni dell’Itc Carrara di Lucca sono stati iscritti nel registro degli indagati con l’accusa di violenza privata aggravata in concorso e il preside ha presentato formale denuncia. Intanto altri filmati emergono dalla rete mostrando altre scene di ...